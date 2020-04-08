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Стрим с участием министра здравоохранения Беларуси и главврачей двух столичных больниц состоится 8 апреля
Источник материала: ОНТ
8 апреля в 13:00 состоится стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» с участием Министра здравоохранения Владимира Караника и двух главврачей столичных больниц.
Полный список участников стрима представлен ниже:
1. Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник;
2. Главный врач 1-ой городской клинической больницы г.Минска, Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов;
3. Главный врач 6-ой городской клинической больницы г.Минска Игорь Юркевич.
Во время трансляции можно задавать вопросы в чате, которые будут проанализированы. Ответы на самые актуальные из них прозвучат во время следующего стрима.
Прямая ссылка на трансляцию на Youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь представлена ниже:
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Стрим с участием министра здравоохранения Беларуси и главврачей двух столичных больниц состоится 8 апреля
8 апреля в 13:00 состоится стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» с участием Министра здравоохранения Владимира Караника и двух главврачей...
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