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Стрим с участием министра здравоохранения Беларуси и главврачей двух столичных больниц состоится 8 апреля

08.04.2020 11:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрим с участием министра здравоохранения Беларуси и главврачей двух столичных больниц состоится 8 апреля

8 апреля в 13:00 состоится стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» с участием Министра здравоохранения Владимира Караника и двух главврачей столичных больниц. 

Полный список участников стрима представлен ниже:

1. Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник

2. Главный врач 1-ой городской клинической больницы г.Минска, Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов

3. Главный врач 6-ой городской клинической больницы г.Минска Игорь Юркевич.

Во время трансляции можно задавать вопросы в чате, которые будут проанализированы. Ответы на самые актуальные из них прозвучат во время следующего стрима.

Прямая ссылка на трансляцию на Youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь представлена ниже:


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Теги: Минск
 
 
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8 апреля в 13:00 состоится стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» с участием Министра здравоохранения Владимира Караника и двух главврачей...
 
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