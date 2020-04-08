Стрим с участием министра здравоохранения Беларуси и главврачей двух столичных больниц состоится 8 апреля

Источник материала: ОНТ

8 апреля в 13:00 состоится стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» с участием Министра здравоохранения Владимира Караника и двух главврачей столичных больниц.

Полный список участников стрима представлен ниже:

1. Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник;

2. Главный врач 1-ой городской клинической больницы г.Минска, Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов;

3. Главный врач 6-ой городской клинической больницы г.Минска Игорь Юркевич.

Во время трансляции можно задавать вопросы в чате, которые будут проанализированы. Ответы на самые актуальные из них прозвучат во время следующего стрима.

Прямая ссылка на трансляцию на Youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь представлена ниже:





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