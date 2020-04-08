Источник материала: Новости Волковыска

6 апреля в Доме футбола состоялось заседание Бюро Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», по итогам которого были утверждены форматы проведения, количественные составы и расписания матчей чемпионата Республики Беларусь среди команд второй лиги.

Чемпионат пройдет в два этапа (групповой и финальный этапы) с участием 22 команд.

Старт намечен на 18 апреля. За выступлением наших земляков в Д3 можно следить в сообществе команды в соцсети Вконтакте.

Групповой этап:

На групповом этапе команды делятся по территориальному признаку на два дивизиона (группы «А» и «В») по 11 команд в каждом, где проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и поле соперника.

Финальный этап:

Команды группы «А», занявшие места с первого по третье по итогам группового этапа, играют с командами группы «В», занявшими места с первого по третье по итогам группового этапа, по принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и поле соперника, где разыгрывают итоговые места с первого по шестое. При этом, набранные очки на групповом этапе в играх между данными командами сохраняются на финальном этапе.

Команды групп «А» и «В», занявшие места с четвертого и ниже по итогам группового этапа, играют между собой по два стыковых матча (на своем поле и поле соперника) по схеме А️4 – В4; А️5 – В5 и т.д., где определяют итоговые места в турнирной таблице с седьмого и ниже.

Состав участников выглядит следующим образом:

Группа «A»:

«Барановичи»

«Динамо-Брест-1960» (Малорита)

«Ивацевичи»

«Кронон» (Столбцы)

БГУ (Минск)

«ДЮСШ-3-СТЭНЛЕС»

«Молодечно-2018»

«Чайка»

«Першы Рэгiен» (Ковердяки)

«Островец»

«Мелиоратор» (Житковичи)

Группа «B»:

«Днепр-Могилев»

«Осиповичи»

«СМИавтотранс» (Смолевичи)

«Виктория» (Марьина Горка)

«Полоцк-2019»

«Бумпром»(Гомель)

«Жлобин»

«Шахтер» (Петриков)

«Энергетик-БГАТУ» (Минск)

Совсем скоро будет опубликован календарь игр. На зельвенском стадионе «Колос» полным ходом идут ремонтные работы, поэтому первые матчи команда проведет на выезде.