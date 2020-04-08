6 апреля в Доме футбола состоялось заседание Бюро Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», по итогам которого были утверждены форматы проведения, количественные составы и расписания матчей чемпионата Республики Беларусь среди команд второй лиги.
Чемпионат пройдет в два этапа (групповой и финальный этапы) с участием 22 команд.
Старт намечен на 18 апреля. За выступлением наших земляков в Д3 можно следить в
Групповой этап:
На групповом этапе команды делятся по территориальному признаку на два дивизиона (группы «А» и «В») по 11 команд в каждом, где проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и поле соперника.
Финальный этап:
Команды группы «А», занявшие места с первого по третье по итогам группового этапа, играют с командами группы «В», занявшими места с первого по третье по итогам группового этапа, по принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и поле соперника, где разыгрывают итоговые места с первого по шестое. При этом, набранные очки на групповом этапе в играх между данными командами сохраняются на финальном этапе.
Команды групп «А» и «В», занявшие места с четвертого и ниже по итогам группового этапа, играют между собой по два стыковых матча (на своем поле и поле соперника) по схеме А️4 – В4; А️5 – В5 и т.д., где определяют итоговые места в турнирной таблице с седьмого и ниже.
Состав участников выглядит следующим образом:
Группа «A»:
«Барановичи»
«Динамо-Брест-1960» (Малорита)
«Ивацевичи»
«Кронон» (Столбцы)
БГУ (Минск)
«ДЮСШ-3-СТЭНЛЕС»
«Молодечно-2018»
«Чайка»
«Першы Рэгiен» (Ковердяки)
«Островец»
«Мелиоратор» (Житковичи)
Группа «B»:
«Днепр-Могилев»
«Осиповичи»
«СМИавтотранс» (Смолевичи)
«Виктория» (Марьина Горка)
«Полоцк-2019»
«Бумпром»(Гомель)
«Жлобин»
«Шахтер» (Петриков)
«Энергетик-БГАТУ» (Минск)
Совсем скоро будет опубликован календарь игр. На зельвенском стадионе «Колос» полным ходом идут ремонтные работы, поэтому первые матчи команда проведет на выезде.