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«Не надо оформлять. Добро?» В Гомеле задержали пьяного водителя BMW, который возвращался с рыбалки

08.04.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя. Мужчина с 2,5 промилле в крови возвращался домой с рыбалки и, как выяснилось, садился пьяным за руль уже не в первый раз.


Днем 6 апреля инспекторы обратили внимание на остановившийся на светофоре автомобиль. За рулем находился мужчина с внешними признаками опьянения.

Водителя остановили.

Им оказался 33-летний бесправник. Он уже не первый раз привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе — к уголовной.

 
Теги: Гомель
 
 
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33-летний бесправник уже не первый раз привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и к...
 
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