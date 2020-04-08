|
«Не надо оформлять. Добро?» В Гомеле задержали пьяного водителя BMW, который возвращался с рыбалки
Источник материала: Tut.by
В Гомеле сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя. Мужчина с 2,5 промилле в крови возвращался домой с рыбалки и, как выяснилось, садился пьяным за руль уже не в первый раз.
Днем 6 апреля инспекторы обратили внимание на остановившийся на светофоре автомобиль. За рулем находился мужчина с внешними признаками опьянения.
Водителя остановили.
Им оказался 33-летний бесправник. Он уже не первый раз привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе — к уголовной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
33-летний бесправник уже не первый раз привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)