Белорусские танкисты отрабатывают вождение под водой

Источник материала: Tut.by

Белорусские танкисты, курсанты 72-го объединенного учебного центра, отработали вождение боевых машин по дну водоема — кадры учений появились на YouTube-канале «ВоенТВ».

Вождение танков по дну водоемов производится по приборам, мехвод практически ничего не видит. Тем не менее, это обязательный элемент подготовки танкистов. На практике учения «под водой» проводятся после того, как курсанты изучат теорию, натренируются на электронном тренажере и полигоне и пройдут курс легководолазной подготовки.

Основной танк в белорусской армии — Т-72Б, эта машина способна без воздухозаборного шланга преодолевать брод глубиной до 1,8 метра.