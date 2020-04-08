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Попутешествовал: без вести пропавший подросток нашелся на беларуско-украинской границе

08.04.2020 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пропавшего без вести 15-летнего ученика Ляховичского аграрного колледжа белорусские пограничники задержали при попытке нарушить государственную границу

Пинским пограничникам от жителей приграничной деревни Бухличи Столинского района поступила информация о неизвестном, находящемся в их деревне. Тревожная группа погранзаставы "Речица" задержала нарушителя.

Было установлено, что это 15-летний житель Ганцевичского района. Парень планировал незаконно пересечь границу с Украиной.

С собой у подростка была одежда, телефон и карты местности. Пограничники передали задержанного сотрудникам МВД.

К тому моменту, как он был задержан, данные подростка уже были внесены в республиканскую базу без вести пропавших. После проведения необходимых профилактических мероприятий парня передали родителям.

Пограничники рассказали, что 9 апреля подростку исполнится 16 лет. Если бы задержание произошло через 2 дня, то он был бы привлечен к административной ответственности.
 
 
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Пропавшего без вести 15-летнего ученика Ляховичского аграрного колледжа белорусские пограничники задержали при попытке нарушить государственную границу
 
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Lida.Info
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