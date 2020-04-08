Попутешествовал: без вести пропавший подросток нашелся на беларуско-украинской границе

Пинским пограничникам от жителей приграничной деревни Бухличи Столинского района поступила информация о неизвестном, находящемся в их деревне. Тревожная группа погранзаставы "Речица" задержала нарушителя.





Было установлено, что это 15-летний житель Ганцевичского района. Парень планировал незаконно пересечь границу с Украиной.





С собой у подростка была одежда, телефон и карты местности. Пограничники передали задержанного сотрудникам МВД.





К тому моменту, как он был задержан, данные подростка уже были внесены в республиканскую базу без вести пропавших. После проведения необходимых профилактических мероприятий парня передали родителям.





Пограничники рассказали, что 9 апреля подростку исполнится 16 лет. Если бы задержание произошло через 2 дня, то он был бы привлечен к административной ответственности.







