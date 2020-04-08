Водитель BMW, которого судили за аварию с гаишником в Гомеле и освободили от наказания, обжалует приговор

Источник материала: Tut.by

Водитель BMW, гомельчанин Александр Х., который осенью прошлого года не пропустил автомобиль ГАИ, в результате чего один из инспекторов получил серьезные травмы и теперь прикован к инвалидному креслу, не согласен с решением суда и собирается подавать апелляцию.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

23 марта суд Советского района Гомеля признал Александра виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение (так называемой «химии») сроком на пять лет и лишение прав на пять лет. Однако с учетом Закона об амнистии мужчину освободили от наказания со снятием судимости.

Однако Александр с таким решением не согласился — и планирует подать апелляционную жалобу в суд высшей инстанции.

— Я вообще не считаю себя виновным в этой ситуации. Я не нарушал правила, не нарушал скоростной режим, не создавал на дороге аварийную ситуацию.

А вот водитель автомобиля ГАИ, по его мнению, злоупотребил своим правом на первоочередное движение, не убедившись в безопасности дорожного движения — и тем самым нарушил свои прямые обязанности и подверг риску всех участников дорожного движения, а также своего напарника.

Александр ссылается на пункт 25 главы 6 ПДД, который предписывает транспортным средствам особого назначения сначала убедиться в возможности и безопасности своих действий, а лишь потом отступать от общих правил дорожного движения и «мчаться по населенному пункту со скоростью 135 км/ч».

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Напомним, 17 октября прошлого года сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого водителя, включили проблесковые маячки и выехали на полосу встречного движения. При повороте с ул. Объездной на ул. Лазурную столкнулись с BMW. От удара автомобиль ГАИ отбросило на столб, затем он вылетел на обочину.

В результате столкновения один из инспекторов, Владимир Шпаковский, получил серьезные травмы — теперь он в инвалидном кресле. Молодой человек пришел в милицию сразу после Академии МВД, в ГАИ не проработал и трех месяцев.