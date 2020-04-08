Эскизный проект российско-белорусского спутника завершен

Источник материала: ОНТ

Эскизный проект намерены защитить в начале лета – сообщили в Академии наук в преддверии Дня космонавтики. Покорять космическое пространство будут по-новому. Эскизный проект российского-белорусского спутника планируют защитить до июня – сегодня об этом заявили в Национальном пресс-центре в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики.

Новая разработка позволит получать улучшенные снимки планеты с использованием оптической аппаратуры в 35 сантиметров. Сейчас же такое сверхвысокое разрешением считается по праву одним из лучших в мире. А для нашей страны это станет новым шагом в освоении технологий дистанционного зондирования Земли.

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси: «Я должен отметить, что мы активно участвуем по линии союзных программ. Среди них 6 программ уже выполнены по космическим технологиям, сейчас выполняется 2 программы. Это программа "Технология СГ", у которой сегодня задача создания новых материалов, новых систем для космических технологий. И программа «Интеграция» по нормативной базе».

Благодаря тесному контакту с Белгосуниверситетом, свои разработки в космической сфере презентуют и молодые ученые. В 2018 году на орбиту был запущен первый наноспутник, а уже сейчас покорять космос готовится ещё один аппарат.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram