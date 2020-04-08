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Эскизный проект российско-белорусского спутника завершен
Источник материала: ОНТ
Эскизный проект намерены защитить в начале лета – сообщили в Академии наук в преддверии Дня космонавтики. Покорять космическое пространство будут по-новому. Эскизный проект российского-белорусского спутника планируют защитить до июня – сегодня об этом заявили в Национальном пресс-центре в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики.
Новая разработка позволит получать улучшенные снимки планеты с использованием оптической аппаратуры в 35 сантиметров. Сейчас же такое сверхвысокое разрешением считается по праву одним из лучших в мире. А для нашей страны это станет новым шагом в освоении технологий дистанционного зондирования Земли.
Благодаря тесному контакту с Белгосуниверситетом, свои разработки в космической сфере презентуют и молодые ученые. В 2018 году на орбиту был запущен первый наноспутник, а уже сейчас покорять космос готовится ещё один аппарат.
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Эскизный проект намерены защитить в начале лета – сообщили в Академии наук в преддверии Дня космонавтики. Покорять космическое пространство будут по-новому....
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