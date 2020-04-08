Почти полмиллиона белорусов находится за чертой бедности

сообщает Белстат. При этом в сельской местности доля малообеспеченного населения была в два раза больше, чем в городах. За чертой бедности оказываются те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы в месяц ниже бюджета прожиточного минимума. В прошлом году 5% жителей Беларуси находились за чертой бедности,Белстат. При этом в сельской местности доля малообеспеченного населения была в два раза больше, чем в городах. За чертой бедности оказываются те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы в месяц ниже бюджета прожиточного минимума.





Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.





Как сообщает Белстат, в прошлом году 5% населения Беларуси имело среднедушевые ресурсы ниже уровня бюджета прожиточного минимума. Величину бюджета прожиточного минимума пересматривают раз в квартал, в прошлом году его величина варьировалась от 214,21 до 231,83 рублей. С учетом того, что численность населения в стране в 2019-м составляла 9 миллионов 408,4 тысячи человек, за чертой бедности оказалось примерно 470,4 тысячи белорусов.





В сельской местности доля малообеспеченных среди населения в два раза больше, чем в городах. Если за чертой бедности в прошлом году находилось 4% городского населения, то сельского — 8%. Но с учетом того, что городское население в 3,5 раза больше сельского, то и бедняков в городах тоже было больше. Так, по данным Белстата, в городах проживает 7 миллионов 303,8 тысячи человек, на селе — 2 миллиона 104,6 тысяч человек. Соответственно, за чертой бедности находилось около 292 тысяч горожан и 168 тысячи сельчан.



