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В Минске Volkswagen сбил двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на дорогу

08.04.2020 21:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске Volkswagen сбил двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на дорогуМинске Volkswagen сбил двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на дорогу" class="one-news__figure-img">

В Минске легковой автомобиль сбил двухлетнего ребенка на самокате. Об этом сообщает УГАИ УВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen двигался по ул. Понамаренко в направлении ул. Тимошенко. Близ дома №52 автомобиль совершил наезд на двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на регулируемый пешеходный переход, на красный сигнал светофора.

По словам свидетелей ДТП, мамы ребенка не было рядом в момент ДТП. При этом сама женщина утверждает, что ее сын никогда не выходил на дорогу на красный свет.

Ребенок был госпитализирован с предварительным диагнозом «закрытая травма колена».

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Теги: Минск
 
 
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В Минске легковой автомобиль сбил двухлетнего ребенка на самокате. Об этом сообщает УГАИ УВД Мингорисполкома. Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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