|
В Минске Volkswagen сбил двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на дорогу
Источник материала: ОНТМинске Volkswagen сбил двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на дорогу" class="one-news__figure-img">
В Минске легковой автомобиль сбил двухлетнего ребенка на самокате. Об этом
Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen двигался по ул. Понамаренко в направлении ул. Тимошенко. Близ дома №52 автомобиль совершил наезд на двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на регулируемый пешеходный переход, на красный сигнал светофора.
По словам свидетелей ДТП, мамы ребенка не было рядом в момент ДТП. При этом сама женщина утверждает, что ее сын никогда не выходил на дорогу на красный свет.
Ребенок был госпитализирован с предварительным диагнозом «закрытая травма колена».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске легковой автомобиль сбил двухлетнего ребенка на самокате. Об этом сообщает УГАИ УВД Мингорисполкома. Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)