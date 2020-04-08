В Минске Volkswagen сбил двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на дорогу

Источник материала: ОНТ

Минске Volkswagen сбил двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на дорогу" class="one-news__figure-img">

В Минске легковой автомобиль сбил двухлетнего ребенка на самокате. Об этом сообщает УГАИ УВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen двигался по ул. Понамаренко в направлении ул. Тимошенко. Близ дома №52 автомобиль совершил наезд на двухлетнего мальчика, выехавшего на самокате на регулируемый пешеходный переход, на красный сигнал светофора.

По словам свидетелей ДТП, мамы ребенка не было рядом в момент ДТП. При этом сама женщина утверждает, что ее сын никогда не выходил на дорогу на красный свет.

Ребенок был госпитализирован с предварительным диагнозом «закрытая травма колена».

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