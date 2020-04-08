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Как в Могилевской области возрождают земли, пострадавшие от Чернобыльской АЭС

08.04.2020 22:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как в Могилевской области возрождают земли, пострадавшие от Чернобыльской АЭС

Аграрная аналитика и новый подход. В Могилёвской области пересмотрели структуру посевных площадей, сделав упор на озимые. Решение не случайное, ведь именно эти культуры дают более высокую урожайность, чем то зерно, что сеют по весне. Конечно, с оговоркой, если растения перезимуют удачно. В этом отношении сейчас становятся все более перспективными возрождающиеся земли юго-востока региона. 

Зимы на юго-востоке стали мягче. Поэтому, готовясь к новому аграрному сезону, в Чериковском районе решили изменить поход к традиционному земледелию. На треть посеяли больше озимых зерновых.

Сергей Левшунов, первый заместитель председателя Чериковского райисполкома: «В этом году мы планируем получить 40 тысяч вал зерновых. Поэтому ставка на озимые культуры, чтобы получить товарную продукцию и потом ее реализовать на рынке».

Посевы увеличивают в том числе и за счет новых площадей – в этом году это 300 гектаров. То, что раньше использовалось неэффективно, теперь принесет реальные деньги. Вместе с тем юго-восток – особая территория. Более 30 лет назад здесь столкнулись с тяжелыми последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Только в одном Чериковском районе 25 деревень навсегда исчезли с карты. Но земли постепенно стали возрождаться. 

Пять лет назад юго-восточные регионы Могилёвской области поддержали на государственном уровне специальной программой. Один из пунктов – помочь аграрному сектору. Однако активно использовать документ начали не сразу. Это отметил Глава государства, посещая Костюковичи в августе прошлого года. Тогда жёсткой критики удалось избежать, чиновникам дали второй шанс. Программу продлили еще на пятилетку. Главное, чтобы поняли алгоритм работы и поддержали тех, кто готов работать на земле по-хозяйски.

Наталья Полунченко, начальник отдела экономики управления по сельскому хозяйству и продовольствию Костюковичского райисполкома: «Мы обновили наш машинно-тракторный парк, получили 13 единиц новой техники за счет бюджетов республиканского и местного. Если раньше была большая изношенность, то сейчас у нас меньше времени уходит на ремонт».

Для предприятий – выручка, для людей – стимул, подкрепленный комфортными условиями труда и зарплатой. Есть техника – есть возможность качественно заготовить корма. На Климовичской «Борисовке» делают полуторагодичный запас. Для стада в 909 голов даже разработали собственный рецепт. От каждой дойной коровы получают более 17 литров молока в сутки. Вся продукция – сорта экстра. 

В прошлом году аграрному сектору юго-востока выделили более 13 миллионов рублей. Столько же направят и в этом году: деньги потратят не только на покупку техники, но и на удобрения. На местах сделали работу над ошибками, это видно даже по темпам посевной. Прежний аутсайдер, юго-восток, теперь идет в ногу со всем регионом, а где-то даже и опережает. Сейчас заканчивают сеять яровые и ждут хорошего дождя. Главное – не снизить темп. 

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Аграрная аналитика и новый подход. В Могилёвской области пересмотрели структуру посевных площадей, сделав упор на озимые. Решение не случайное, ведь именно эти...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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