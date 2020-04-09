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Пилот частного самолета нарисовал в небе пасхального кролика
Источник материала: ОНТ
8 апреля в районе Берлина (Германия) неизвестный пилот за штурвалом легкомоторного самолета нарисовал в небе пасхального кролика. Об этом
Самолет вылетел из Лангенлипсдорфа, обогнул Берлин и приземлился около коммуны Ной-Цаухе.
По данным FlightRadar24, летчик управлял судном Flight Design CTLS.
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8 апреля в районе Берлина (Германия) неизвестный пилот за штурвалом легкомоторного самолета нарисовал в небе пасхального кролика. Об этом сообщил Telegram-канал AviaNews,...
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