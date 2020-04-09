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В Берлине горело новое здание Городского дворца

09.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Берлине горело новое здание Городского дворца

8 апреля в Берлине (Германия) произошел пожар в здании Городского дворца. Об этом сообщает Die Welt.

В результате происшествия один человек был госпитализирован с отравлением угарным газом.

В тушении огня приняли участие около 80 человек.

Перед пожаром на стройке произошел взрыв баллона с пропаном. По предварительной информации, инцидент считают несчастным случаем.

Строительство здания, в котором произошел пожар, должно закончиться к концу 2020 года. Это будет современная версия старинного дворца XV века.

Фото: Twitter / VIZ_Berlin

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8 апреля в Берлине (Германия) произошел пожар в здании Городского дворца. Об этом сообщает Die Welt. В результате происшествия один человек был госпитализирован с...
 
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