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В Берлине горело новое здание Городского дворца
Источник материала: ОНТ
8 апреля в Берлине (Германия) произошел пожар в здании Городского дворца. Об этом
В результате происшествия один человек был госпитализирован с отравлением угарным газом.
В тушении огня приняли участие около 80 человек.
Перед пожаром на стройке произошел взрыв баллона с пропаном. По предварительной информации, инцидент считают несчастным случаем.
Строительство здания, в котором произошел пожар, должно закончиться к концу 2020 года. Это будет современная версия старинного дворца XV века.
Фото: Twitter / VIZ_Berlin
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8 апреля в Берлине (Германия) произошел пожар в здании Городского дворца. Об этом сообщает Die Welt. В результате происшествия один человек был госпитализирован с...
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