В Берлине горело новое здание Городского дворца

Источник материала: ОНТ

8 апреля в Берлине (Германия) произошел пожар в здании Городского дворца. Об этом сообщает Die Welt.

В результате происшествия один человек был госпитализирован с отравлением угарным газом.

В тушении огня приняли участие около 80 человек.

Перед пожаром на стройке произошел взрыв баллона с пропаном. По предварительной информации, инцидент считают несчастным случаем.

Строительство здания, в котором произошел пожар, должно закончиться к концу 2020 года. Это будет современная версия старинного дворца XV века.

Фото: Twitter / VIZ_Berlin

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