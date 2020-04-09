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Лукашенко обратил внимание на пожароопасную обстановку в Беларуси из-за сухой погоды
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко обращает внимание на пожароопасную обстановку из-за сухой погоды в стране. 9 апреля на встрече Президента с главой МЧС Владимиром Ващенко обсуждались соответствующие вопросы,
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Александр Лукашенко обращает внимание на пожароопасную обстановку из-за сухой погоды в стране. 9 апреля на встрече Президента с главой МЧС Владимиром Ващенко...
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