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В Москве на пожаре в доме престарелых погибли 4 человека

09.04.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Пожар в доме престарелых на западе Москвы. 4 человека погибли, более 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве на пожаре в доме престарелых погибли 4 человека

Трагедия произошла в результате замыкания электрокабеля на первом и подвальном этаже здания. Вскоре помещения внутри постройки заволокло густым дымом.

В Москве на пожаре в доме престарелых погибли 4 человека

Всего на момент пожара в доме находились 65 человек. Прибывшие спасатели оперативно потушили пламя, однако избежать жертв не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Новости России. Пожар в доме престарелых на западе Москвы. 4 человека погибли, более 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла...
 
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