|
«Джиган - бедный мальчик!»: Светлана Лобода высказалась по поводу скандала вокруг рэпера
Источник материала: ОНТ
Известная российская певица Светлана Лобода высказалась по поводу драмы в отношениях рэпера Джигана с женой Оксаной Самойловой в интервью шоу «Удалёнка, блин!».
Как призналась Лобода, скандал стал для неё настоящей неожиданностью.
Напомним, что Джиган ранее шокировал общественность своим неадекватным поведением. Во время прямых эфиров он ругался при детях, а также просил дочь принести ему алкогольный напиток.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная российская певица Светлана Лобода высказалась по поводу драмы в отношениях рэпера Джигана с женой Оксаной Самойловой в интервью шоу «Удалёнка, блин!». ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)