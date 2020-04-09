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«Джиган - бедный мальчик!»: Светлана Лобода высказалась по поводу скандала вокруг рэпера

09.04.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Джиган - бедный мальчик!»: Светлана Лобода высказалась по поводу скандала вокруг рэпера

Известная российская певица Светлана Лобода высказалась по поводу драмы в отношениях рэпера Джигана с женой Оксаной Самойловой в интервью шоу «Удалёнка, блин!». 

Как призналась Лобода, скандал стал для неё настоящей неожиданностью.

Напомним, что Джиган ранее шокировал общественность своим неадекватным поведением. Во время прямых эфиров он ругался при детях, а также просил дочь принести ему алкогольный напиток.

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Известная российская певица Светлана Лобода высказалась по поводу драмы в отношениях рэпера Джигана с женой Оксаной Самойловой в интервью шоу «Удалёнка, блин!». ...
 
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