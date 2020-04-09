﻿ «Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

09.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Первые бои начались уже 3 июля на дальних подступах к городу, в междуречье Березины и Днепра.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
В районе Баркалабово, южнее Могилева, и в районе Августова, Шкловский район, в ночь с 9 на 10 июля передовые танковые части немцев форсировали Днепр практически беспрепятственно, особенно у Баркалабово, и двинулись на восток.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):
На Могилев наступали танки Гудериана и танки Моделя – это довольно серьезные грозные силы.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

Надо отдать должное, что город атаку танков Гудериана, которые планировали сходу захватить Могилев,  они не смогли. Были потом повторные атаки, еще несколько атак, и потом была изменена вообще тактика наступления город просто решили окружить, взять в осаду и только потом уже его «разрезать» на части и по частям уничтожать.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

Начались тягучие бои. Немцы пробивались в предполье города. И впервые за две недели войны встретили настолько упорное сопротивление.

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

Читайте также:

«Озеро покорённых». Тайный план Гитлера в отношении Москвы

«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова

Минск играл роль живца-приманки? Ошибки в советской стратегии и планы вермахта

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Николай Борисенко, Юрий Кнутов

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые бои начались уже 3 июля на дальних подступах к городу, в междуречье Березины и Днепра. Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотрите, какой шикарный гол забили в чемпионате Таджикистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика