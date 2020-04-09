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«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м
Источник материала: СТВ
Первые бои начались уже 3 июля на дальних подступах к городу, в междуречье Березины и Днепра.
Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):
Надо отдать должное, что город атаку танков Гудериана, которые планировали сходу захватить Могилев, – они не смогли. Были потом повторные атаки, еще несколько атак, и потом была изменена вообще тактика наступления – город просто решили окружить, взять в осаду и только потом уже его «разрезать» на части и по частям уничтожать.
Начались тягучие бои. Немцы пробивались в предполье города. И впервые за две недели войны встретили настолько упорное сопротивление.
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Первые бои начались уже 3 июля на дальних подступах к городу, в междуречье Березины и Днепра. Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного...
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