«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

Источник материала: СТВ

Первые бои начались уже 3 июля на дальних подступах к городу, в междуречье Березины и Днепра.





Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

В районе Баркалабово, южнее Могилева, и в районе Августова, Шкловский район, в ночь с 9 на 10 июля передовые танковые части немцев форсировали Днепр практически беспрепятственно, особенно у Баркалабово, и двинулись на восток.





Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):

На Могилев наступали танки Гудериана и танки Моделя – это довольно серьезные грозные силы.





Надо отдать должное, что город атаку танков Гудериана, которые планировали сходу захватить Могилев, – они не смогли. Были потом повторные атаки, еще несколько атак, и потом была изменена вообще тактика наступления – город просто решили окружить, взять в осаду и только потом уже его «разрезать» на части и по частям уничтожать.





Начались тягучие бои. Немцы пробивались в предполье города. И впервые за две недели войны встретили настолько упорное сопротивление.





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