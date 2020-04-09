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Воровали зерно на заказ: двоих мужчин из Постав задержали с мешками пшеницы

09.04.2020 14:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воровали зерно на заказ: двоих мужчин из Постав задержали с мешками пшеницы

Двое жителей Постав воровали зерно в хозяйствах района на заказ, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

3 апреля днем возле деревни Задевье сотрудники Поставского отдела Департамента охраны задержали машину ВМW-525, за рулем которой был 28-летний местный житель. Несколько мешков с пшеницей находилось в автомобиле. Откуда они взялись, мужчина объяснить не смог.

Выяснилось, что водитель купил ворованное зерно, которое вынесли со склада одного из хозяйств района. Нашли и исполнителей кражи – двое неработающих жителей райцентра 1982 года рождения. 

Они работали так: среди жителей деревни находили желающих купить зерно по заниженной цене, а потом шли на дело. В последнем случае парни отжали дверь склада сельхозпредприятия и вынесли 740 кг пшеницы на сумму почти Br300. Потратить деньги они не успели.

Возбуждено уголовное дело. Проверяется их причастность к другим кражам.

Фото: БЕЛТА

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Двое жителей Постав воровали зерно в хозяйствах района на заказ, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома. 3 апреля днем возле деревни Задевье сотрудники...
 
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