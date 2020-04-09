|
Воровали зерно на заказ: двоих мужчин из Постав задержали с мешками пшеницы
Источник материала: ОНТ
Двое жителей Постав воровали зерно в хозяйствах района на заказ,
3 апреля днем возле деревни Задевье сотрудники Поставского отдела Департамента охраны задержали машину ВМW-525, за рулем которой был 28-летний местный житель. Несколько мешков с пшеницей находилось в автомобиле. Откуда они взялись, мужчина объяснить не смог.
Выяснилось, что водитель купил ворованное зерно, которое вынесли со склада одного из хозяйств района. Нашли и исполнителей кражи – двое неработающих жителей райцентра 1982 года рождения.
Они работали так: среди жителей деревни находили желающих купить зерно по заниженной цене, а потом шли на дело. В последнем случае парни отжали дверь склада сельхозпредприятия и вынесли 740 кг пшеницы на сумму почти Br300. Потратить деньги они не успели.
Возбуждено уголовное дело. Проверяется их причастность к другим кражам.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое жителей Постав воровали зерно в хозяйствах района на заказ, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома. 3 апреля днем возле деревни Задевье сотрудники...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)