Воровали зерно на заказ: двоих мужчин из Постав задержали с мешками пшеницы

Источник материала: ОНТ

Двое жителей Постав воровали зерно в хозяйствах района на заказ, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

3 апреля днем возле деревни Задевье сотрудники Поставского отдела Департамента охраны задержали машину ВМW-525, за рулем которой был 28-летний местный житель. Несколько мешков с пшеницей находилось в автомобиле. Откуда они взялись, мужчина объяснить не смог.

Выяснилось, что водитель купил ворованное зерно, которое вынесли со склада одного из хозяйств района. Нашли и исполнителей кражи – двое неработающих жителей райцентра 1982 года рождения.

Они работали так: среди жителей деревни находили желающих купить зерно по заниженной цене, а потом шли на дело. В последнем случае парни отжали дверь склада сельхозпредприятия и вынесли 740 кг пшеницы на сумму почти Br300. Потратить деньги они не успели.

Возбуждено уголовное дело. Проверяется их причастность к другим кражам.

Фото: БЕЛТА

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