Ликеро-водочные заводы будут выпускать 23 т антисептика ежедневно

Источник материала: Газета Авангард





Ликеро-водочные заводы в Беларуси будут выпускать 23 т антисептика ежедневно, сообщил сегодня в парламенте министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА .

«Уже 14 т антисептика было отгружено вчера, и мы выходим на проектную мощность — ежедневно 23 т антисептиков, которые будут выпускать ликеро-водочные заводы», — сказал Владимир Караник.

В ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» отметили, что первые партии дезсредства для обработки рук сошли с конвейера предприятий еще на прошлой неделе: их производство наладили в Гродно и Климовичах. Сейчас же объемы продукции значительно выросли, а производство налажено во всех регионах страны.

По словам руководителя холдинга Игоря Шустова, созданные мощности позволяют производить более 25 т дезинфицирующих средств в сутки. При необходимости и востребованности производство может быть увеличено. Розлив дезсредств проводится в тару емкостью 5-6 л и 1 л.

Следующим шагом ОАО «Минск Кристалл» станет выпуск дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки поверхностей (полы, мебель, окна). Уже разработаны соответствующие рецептуры. В ближайшее время дезинфекторы появятся в продаже.