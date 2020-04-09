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Ликеро-водочные заводы будут выпускать 23 т антисептика ежедневно

09.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ликеро-водочные заводы будут выпускать 23 т антисептика ежедневно

Ликеро-водочные заводы в Беларуси будут выпускать 23 т антисептика ежедневно, сообщил сегодня в парламенте министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Уже 14 т антисептика было отгружено вчера, и мы выходим на проектную мощность — ежедневно 23 т антисептиков, которые будут выпускать ликеро-водочные заводы», — сказал Владимир Караник.

В ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» отметили, что первые партии дезсредства для обработки рук сошли с конвейера предприятий еще на прошлой неделе: их производство наладили в Гродно и Климовичах. Сейчас же объемы продукции значительно выросли, а производство налажено во всех регионах страны.

По словам руководителя холдинга Игоря Шустова, созданные мощности позволяют производить более 25 т дезинфицирующих средств в сутки. При необходимости и востребованности производство может быть увеличено. Розлив дезсредств проводится в тару емкостью 5-6 л и 1 л.

Следующим шагом ОАО «Минск Кристалл» станет выпуск дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки поверхностей (полы, мебель, окна). Уже разработаны соответствующие рецептуры. В ближайшее время дезинфекторы появятся в продаже.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ликеро-водочные заводы в Беларуси будут выпускать 23 т антисептика ежедневно, сообщил сегодня в парламенте министр здравоохранения Владимир Караник,...
 
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