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Дочь-композитор и внуки Владимира Познера. Как выглядят дети известного журналиста
Источник материала: СТВ
Владимир Познер – один из известнейших журналистов России. 1 апреля Владимиру Владимировичу исполнилось 86 лет.
Телеведущий в интервью часто рассказывает о своей семье. Его мать Жеральдин Люттен была француженкой, а папа Владимир Познер эмигрировал в 1922 году из России. Вскоре после рождения сына Жеральдин уехала в США, спустя пять лет отец забрал семью снова во Францию.
Вскоре началась Вторая мировая война. Семья была вынуждена бежать в США.
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Владимир Познер:
Екатерина живет в Берлине более 20 лет. Она вышла замуж за немца.
Дочь журналиста признается, что у нее никогда не было ощущения, что отцу что-то неинтересно, что он не принимает участия в чем-то, хотя он часто был занят.
Владимир Познер:
У Владимира Познера два внука. По словам их мамы, они называют дедушку Вовочка.
Страшей внучке Марии 36 лет, младшему внуку Николаю - 25. Они отмечают, что дедушка помогает им, в том числе исполнять их мечты, а они восхищаются его честности и храбрости.
У журналиста есть и правнук: в 2014 году Мария родила мальчика, которого назвали Валентин. Он разговаривает на трех языках.
Владимир Познер отмечает, что он счастливый человек, потому что у него такие отношения с семьей.
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Владимир Познер – один из известнейших журналистов России. 1 апреля Владимиру Владимировичу исполнилось 86 лет. Телеведущий в интервью часто рассказывает о своей...
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