В Ивьевском районе Peugeot выехал на встречку и влетел под грузовик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ивьевском районе легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в грузовик.

По информации МВД, авария случилась днем 8 апреля. Легковушка Peugeot выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Mercedes.

В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные телесные повреждения. У него диагностирован перелом обеих ног, травма головы и перелом ребер. Пострадавшего госпитализировали.



Фото: МВД

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Сотрудники ГАИ обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта.

Причины случившейся аварии устанавливаются.