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В Ивьевском районе Peugeot выехал на встречку и влетел под грузовик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ивьевском районе легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в грузовик.
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В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные телесные повреждения. У него диагностирован перелом обеих ног, травма головы и перелом ребер. Пострадавшего госпитализировали.
Водитель грузового автомобиля не пострадал.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Сотрудники ГАИ обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта.
Причины случившейся аварии устанавливаются.
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Новости Беларуси. В Ивьевском районе легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в грузовик. По информации МВД, авария случилась днем 8 апреля. Легковушка...
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