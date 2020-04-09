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В Ивьевском районе Peugeot выехал на встречку и влетел под грузовик

09.04.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ивьевском районе легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в грузовик.  

По информации МВД, авария случилась днем 8 апреля. Легковушка Peugeot выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Mercedes.  

В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные телесные повреждения. У него диагностирован перелом обеих ног, травма головы и перелом ребер. Пострадавшего госпитализировали.   

В Ивьевском районе Peugeot выехал на встречку и влетел под грузовик
Фото: МВД 

Водитель грузового автомобиля не пострадал.  

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Сотрудники ГАИ обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта.   

Причины случившейся аварии устанавливаются.   

В конце марта в Щучинском районе при столкновении Peugeot и трактора погиб человек (читать далее).   

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Новости Беларуси. В Ивьевском районе легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в грузовик.   По информации МВД, авария случилась днем 8 апреля. Легковушка...
 
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