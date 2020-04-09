Самое милое ограбление! Лиса украла телефон и сняла артхаусный фильм (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео «ограбления» выложила в YouTube Микайла Рейн. Девушка собиралась позаниматься йогой и заснять весь процесс на видео. Как вдруг прибежала лиса, схватила в пасть телефон и убежала. Все это время велась видеосъемка.





Стоит отметить, что лиса не является дикой. Ее зовут Дикси, ей 3 года. Микайла – ее хозяйка, которая основала некоммерческую организацию по спасению лис SaveAFox. Поэтому Микайла так легко общается с животным, и даже дает себя кусать.

Видео уже набрало более миллиона просмотров и 70 тысяч лайков.

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