ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самое милое ограбление! Лиса украла телефон и сняла артхаусный фильм (ВИДЕО)

09.04.2020 14:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Самое милое ограбление! Лиса украла телефон и сняла артхаусный фильм (ВИДЕО)

Видео «ограбления» выложила в YouTube Микайла Рейн. Девушка собиралась позаниматься йогой и заснять весь процесс на видео. Как вдруг прибежала лиса, схватила в пасть телефон и убежала. Все это время велась видеосъемка.


Стоит отметить, что лиса не является дикой. Ее зовут Дикси, ей 3 года. Микайла – ее хозяйка, которая основала некоммерческую организацию по спасению лис SaveAFox. Поэтому Микайла так легко общается с животным, и даже дает себя кусать.

Видео уже набрало более миллиона просмотров и 70 тысяч лайков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео «ограбления» выложила в YouTube Микайла Рейн. Девушка собиралась позаниматься йогой и заснять весь процесс на видео. Как вдруг прибежала лиса, схватила в пасть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ликеро-водочные заводы будут выпускать 23 т антисептика ежедневно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика