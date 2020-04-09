ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Треть объектов на аукционах "Брестоблимущества" в апреле-мае предлагаются за базовую величину

09.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Треть объектов недвижимости на аукционах комитета "Брестоблимущество" в апреле-мае выставляются за одну базовую величину, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета Павел Манько.

Треть объектов на аукционах "Брестоблимущества" в апреле-мае предлагаются за базовую величину

"Назначены торги до середины мая. Всего выставлено 54 объекта неиспользуемой госсобственности, в том числе на апрель - 20. Это как новые объекты, так и те, что не продали в прошлом году. За одну базовую величину (сейчас 1 БВ - Br27) предлагаются 19 объектов, 10 - со снижением цены на 80%. Остальные выставлены впервые", - отметил Павел Манько.

Массовый аукцион впервые предлагаемых к продаже объектов запланирован на 8 мая. В перечень включены 14 лотов. Среди новинок - база отдыха в Кобринском районе. Общая площадь расположенного на берегу озера Любань на территории Дивинского сельского Совета объекта составляет почти 500 кв.м, земельного участка - свыше 1 га. Стать новым собственником базы отдыха можно, заплатив за нее Br337 тыс.

Самым дорогим лотом назначенных на апрель-май торгов обещает стать здание сельского Дома культуры в деревне Гончары Ляховичского района. Объект, общая площадь которого превышает 1,1 тыс. кв.м, будет выставляться с начальной ценой Br400 тыс. Еще один объект в этом районе, который также впервые на торгах, - детский сад в агрогородке Кривошин - оценен в Br261 тыс.

Все лоты с начальной ценой, равной одной базовой величине, запланированы на аукцион 5 мая. Потенциальным покупателям предложат 11 объектов. Кроме того, 9 объектов за 1 БВ выставляются на аукционах 12 и 15 мая. В том числе за Br27 можно будет приобрести административное здание со столовой по улице Кирова в Барановичах. Неиспользуемую госсобственность пытаются продать с прошлого года. Это самый крупный объект торгов нынешнего года - общая площадь превышает 7,1 тыс. кв.м.

К слову, 2 апреля в Барановичах на электронных торгах продали два из четырех незавершенных строительством зданий мясокомбината, которые не раз выставлялись на аукционы. Объекты по Слонимскому шоссе проданы за одну базовую величину с повышением цены на 5%. На состоявшихся 7 апреля торгах нашелся покупатель на здание столярного цеха в агрогородке Дубой Столинского района. Его за 1 БВ плюс 5% выкупил местный житель для бизнеса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Треть объектов недвижимости на аукционах комитета "Брестоблимущество" в апреле-мае выставляются за одну базовую величину, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самое милое ограбление! Лиса украла телефон и сняла артхаусный фильм (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика