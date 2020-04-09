Источник материала: Виртуальный Брест

Треть объектов недвижимости на аукционах комитета "Брестоблимущество" в апреле-мае выставляются за одну базовую величину, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета Павел Манько.





"Назначены торги до середины мая. Всего выставлено 54 объекта неиспользуемой госсобственности, в том числе на апрель - 20. Это как новые объекты, так и те, что не продали в прошлом году. За одну базовую величину (сейчас 1 БВ - Br27) предлагаются 19 объектов, 10 - со снижением цены на 80%. Остальные выставлены впервые", - отметил Павел Манько.

Массовый аукцион впервые предлагаемых к продаже объектов запланирован на 8 мая. В перечень включены 14 лотов. Среди новинок - база отдыха в Кобринском районе. Общая площадь расположенного на берегу озера Любань на территории Дивинского сельского Совета объекта составляет почти 500 кв.м, земельного участка - свыше 1 га. Стать новым собственником базы отдыха можно, заплатив за нее Br337 тыс.

Самым дорогим лотом назначенных на апрель-май торгов обещает стать здание сельского Дома культуры в деревне Гончары Ляховичского района. Объект, общая площадь которого превышает 1,1 тыс. кв.м, будет выставляться с начальной ценой Br400 тыс. Еще один объект в этом районе, который также впервые на торгах, - детский сад в агрогородке Кривошин - оценен в Br261 тыс.

Все лоты с начальной ценой, равной одной базовой величине, запланированы на аукцион 5 мая. Потенциальным покупателям предложат 11 объектов. Кроме того, 9 объектов за 1 БВ выставляются на аукционах 12 и 15 мая. В том числе за Br27 можно будет приобрести административное здание со столовой по улице Кирова в Барановичах. Неиспользуемую госсобственность пытаются продать с прошлого года. Это самый крупный объект торгов нынешнего года - общая площадь превышает 7,1 тыс. кв.м.

К слову, 2 апреля в Барановичах на электронных торгах продали два из четырех незавершенных строительством зданий мясокомбината, которые не раз выставлялись на аукционы. Объекты по Слонимскому шоссе проданы за одну базовую величину с повышением цены на 5%. На состоявшихся 7 апреля торгах нашелся покупатель на здание столярного цеха в агрогородке Дубой Столинского района. Его за 1 БВ плюс 5% выкупил местный житель для бизнеса.