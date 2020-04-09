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В московском бизнес-центре произошел взрыв
Источник материала: ОНТ
В здании московского бизнес-центра «Панорама» прогремел взрыв,
Причиной взрыва в бизнес-центре стала разгерметизация кислородного баллона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Взрыв выбил стекла и повредил внутренние перегородки. Возгорание уже потушили. О пострадавших не сообщается.
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В здании московского бизнес-центра «Панорама» прогремел взрыв, сообщает ТАСС. Причиной взрыва в бизнес-центре стала разгерметизация кислородного баллона. Об этом...
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