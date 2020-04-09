В московском бизнес-центре произошел взрыв

Источник материала: ОНТ

В здании московского бизнес-центра «Панорама» прогремел взрыв, сообщает ТАСС.

Причиной взрыва в бизнес-центре стала разгерметизация кислородного баллона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Взрыв выбил стекла и повредил внутренние перегородки. Возгорание уже потушили. О пострадавших не сообщается.

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