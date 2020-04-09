Исследование: на каком расстоянии безопасно двигаться за бегуном или велосипедистом

Источник материала: Tut.by

Исследователи из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) изучили, какая дистанция может считаться безопасной, если люди идут, занимаются бегом или едут на велосипеде друг за другом. Свои выводы они изложили в предварительном докладе.



Компьютерная модель, исследующая, как распределяются капельки жидкости при ходьбе со скоростью в 4 километра в час. Автор: Bert Blocken

Авторы отмечают, что рекомендация соблюдать дистанцию в полтора метра эффективна в том случае, если люди стоят в помещении или на улице в спокойную погоду. Но тем, кто любит гулять, бегать или ездить на велосипеде, следует вести себя немного

более осторожно.

По заключению исследователей, если кто-то выдыхает, кашляет или чихает во время движения, то микрокапельки жидкости из его рта, которые могут нести вирусные частицы, вовлекаются в воздушный поток позади человека. И тот, кто бежит или едет на велосипеде следом за ним, может попасть в это облако.

Авторы работы использовали тип моделирования, который используется для определения эффективной позиции спортсменов во время движения (ходьбы и бега) при разном положении людей друг относительно друга (рядом, позади по диагонали, непосредственно друг за другом) и рассматривает движение воздуха. В рамках этой модели они проанализировали, как образуются и распределяются микрокапли при ходьбе и беге людей.

Моделирование показало, что социальное дистанцирование играет меньшую роль для двух людей, которые идут или бегут рядом в спокойную погоду. Те, кто двигаются в шахматном порядке, тоже с меньшей вероятностью «поймают» капельки слюны от человека впереди, по крайней мере, пока нет существенного встречного ветра.

Риск заражения является наибольшим, когда люди идут или бегут позади друг друга и, следовательно, в потоке друг друга.

Согласно этим результатам авторы советует держаться на расстоянии не менее четырех-пяти метров позади идущих людей, десяти метров при беге или медленной езде на велосипеде и не менее двадцати метров при быстрой езде на велосипеде. Начать огибать людей тоже стоит заранее, где-то за двадцать метров до них, и двигаться по прямой линии.