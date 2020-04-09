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Исследование: на каком расстоянии безопасно двигаться за бегуном или велосипедистом
Источник материала: Tut.by
Исследователи из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) изучили, какая дистанция может считаться безопасной, если люди идут, занимаются бегом или едут на велосипеде друг за другом. Свои выводы они
Авторы отмечают, что рекомендация соблюдать дистанцию в полтора метра эффективна в том случае, если люди стоят в помещении или на улице в спокойную погоду. Но тем, кто любит гулять, бегать или ездить на велосипеде, следует вести себя немного
По заключению исследователей, если кто-то выдыхает, кашляет или чихает во время движения, то микрокапельки жидкости из его рта, которые могут нести вирусные частицы, вовлекаются в воздушный поток позади человека. И тот, кто бежит или едет на велосипеде следом за ним, может попасть в это облако.
Авторы работы использовали тип моделирования, который используется для определения эффективной позиции спортсменов во время движения (ходьбы и бега) при разном положении людей друг относительно друга (рядом, позади по диагонали, непосредственно друг за другом) и рассматривает движение воздуха. В рамках этой модели они проанализировали, как образуются и распределяются микрокапли при ходьбе и беге людей.
Моделирование показало, что социальное дистанцирование играет меньшую роль для двух людей, которые идут или бегут рядом в спокойную погоду. Те, кто двигаются в шахматном порядке, тоже с меньшей вероятностью «поймают» капельки слюны от человека впереди, по крайней мере, пока нет существенного встречного ветра.
Риск заражения является наибольшим, когда люди идут или бегут позади друг друга и, следовательно, в потоке друг друга.
Согласно этим результатам авторы советует держаться на расстоянии не менее четырех-пяти метров позади идущих людей, десяти метров при беге или медленной езде на велосипеде и не менее двадцати метров при быстрой езде на велосипеде. Начать огибать людей тоже стоит заранее, где-то за двадцать метров до них, и двигаться по прямой линии.
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По мнению авторов, дистанция в полтора метров подходит тем, кто стоит на улице в безветренную погоду.
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