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«Работают, не жалея ни сил, ни времени»: реаниматолог рассказал о работе врачей с пациентами с COVID-19

09.04.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Работают, не жалея ни сил, ни времени»: реаниматолог рассказал о работе врачей с пациентами с COVID-19

Пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием для всего мира. И, безусловно, основная тяжесть борьбы ложится на плечи медиков, изо всех сил старающихся спасти зараженных людей и предотвратить дальнейшее распространение опасной заразы. Так каково же это, работать в условиях изоляции и постоянного риска заразиться самому? Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й Городской клинической больницы Дмитрий Рыковский.

Подробности смотрите в передаче «Марков. Ничего личного». 


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Пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием для всего мира. И, безусловно, основная тяжесть борьбы ложится на плечи медиков, изо всех сил старающихся спасти зараженных...
 
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