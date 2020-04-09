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«Работают, не жалея ни сил, ни времени»: реаниматолог рассказал о работе врачей с пациентами с COVID-19
Источник материала: ОНТ
Пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием для всего мира. И, безусловно, основная тяжесть борьбы ложится на плечи медиков, изо всех сил старающихся спасти зараженных людей и предотвратить дальнейшее распространение опасной заразы. Так каково же это, работать в условиях изоляции и постоянного риска заразиться самому? Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й Городской клинической больницы Дмитрий Рыковский.
Подробности смотрите в передаче «Марков. Ничего личного».
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«Работают, не жалея ни сил, ни времени»: реаниматолог рассказал о работе врачей с пациентами с COVID-19
Пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием для всего мира. И, безусловно, основная тяжесть борьбы ложится на плечи медиков, изо всех сил старающихся спасти зараженных...
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