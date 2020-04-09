Более 50 000 долларов выманил у 6 девушек мошенник из Ушачей, который представлялся милиционером

"Народные новости Витебска" . Будущих жертв житель Ушачей находил на сайте знакомств . Чтобы втереться к девушкам в доверие он иногда представлялся сотрудником органов внутренних дел, пишут





Под вымышленными предлогами молодой человек убеждал их передать ему в долг деньги или имущество во временное пользование, оформить кредитные договоры в банковских учреждениях или договоры финансовой аренды (лизинга) в организациях торговли с тем условием, что ежемесячные платежи по ним он будет уплачивать самостоятельно.





В других эпизодах он просил купить для него дорогие смартфоны, иногда — взяв кредит. При этом мужчина изначально не намеревался выполнять принимаемые на себя обязательства по возврату полученных в долг денег и имущества, а также выплат по договорам.





Всего правоохранительным органам удалось установить шестерых потерпевших и 50 эпизодов мошеннической деятельности. С августа 2017 года по август 2019 года мужчина таким способом завладел более чем 100 000 рублей, что на тот момент было эквивалентно примерно 50 000 долларов.









Конец преступного промысла настал, когда в августе прошлого года 29-летняя жительница Миор пришла в милицию с заявлением. В начале марта ее давний знакомый прислал сообщение соцсетях, и, завязав разговор, пожаловался на очень тяжелую жизненную ситуацию. Он попросил у девушки деньги якобы на ремонт авто и получи сначала 900 рублей. Потом мужчина раскрутил жертву на кредит в банке, а позже уговорил ее оформить рассрочки на дорогостоящие смартфоны ценой по 2000 рублей каждый. Всего ему удалось «выдоить» с жертвы более 15 000 рублей.





Жителю Ушачей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, согласно санкций части 4 статьи 209 УК ему грозит до 10 лет лишения свободы.





Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Прокуратура изучила его и направила в суд, обвиняемый будет дожидаться рассмотрения дела под стражей, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.