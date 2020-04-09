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ИВЛ – это не приговор, это метод лечения: Дмитрий Рыковский – об основных симптомах и способах борьбы с COVID-19

09.04.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ИВЛ – это не приговор, это метод лечения: Дмитрий Рыковский – об основных симптомах и способах борьбы с COVID-19

Каковы основные симптомы и как развивается COVID-19 у заразившихся им пациентов? Что, если пациента кладут на ИВЛ? Неужели это приговор? Эти вопросы сегодня волнуют многих. А ответы на них в эфире передачи «Марков. Ничего личного» на ОНТ дал заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й Городской клинической больницы Дмитрий Рыковский.

Дмитрий Рыковский: «Начало болезни – это субфебрильная температура (в районе 37-37,2°С), это озноб, это головная боль, это сухие насморк и кашель. Боли в грудной клетке могут быть, миалгия. Реже, но тоже присутствуют такие признаки, как потеря обоняния, также диарея может быть. Само заболевание на две фазы может делиться. Первая – это через 5-7 дней у пациента наступает улучшение и в принципе, он все это перенесет достаточно неплохо. Вторая фаза – это уже, к сожалению, пациенты, которые идут с осложнениями, у них развивается пневмония. Механизмы конкретные я рассказывать, наверное, не буду, но это самое главное осложнение, которое может быть. Оно верифицируется на рентгене хуже, чем на компьютерной томографии. Дальше уже стационарное лечение таких пациентов. В условиях отделения им нужно регулярно проводить пульсоксиметрию – это показатель насыщения крови кислородом. Проводить ее нужно часто для того, чтобы не упустить момент, когда пациента нужно забрать в реанимацию. Если пациент поступает в реанимацию – это, конечно, же не означает, что он будет обязательно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Есть различные приемы, так называемая прон-позиция – укладывание пациентов на живот, которое позволяет лучше справляться с этой ситуацией. Так вот эти методы позволяют отслеживать то, насколько адекватно идет вся терапия». 

При этом врач отметил, что, к сожалению, некоторые пациенты так или иначе попадают на ИВЛ, однако сама по себе вентиляция легких не является приговором. 

Дмитрий Рыковский: «Нет, это не приговор, это даже не «терапия отчаянья». Это метод лечения, один из основных методов, помимо антибактериальных терапий, который позволяется справиться с этой ситуацией. Тяжелые ли эти пациенты и длительно ли они находятся на ИВЛ? Скорее да. Но шанс поправиться, он существует».  

Рыковский также ответил и на вопрос о правдивости слов о том, что в основном заболевание протекает в легкой форме, и только примерно у 5% пациентов заболевание вызывает осложнения. 

Дмитрий Рыковский: «В нашей клинике это соотношение как раз находится в этих пределах, в данный момент процент пациентов в реанимации – это где-то в районе 5,5%».  


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Каковы основные симптомы и как развивается COVID-19 у заразившихся им пациентов? Что, если пациента кладут на ИВЛ? Неужели это приговор? Эти вопросы сегодня волнуют...
 
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