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Польша оставила границы закрытыми до конца апреля

09.04.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Польши решили продлить до 26 апреля действие решения о закрытии границ страны. Об этом заявил 9 апреля на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.


"Мы сохраняем закрытие границ, санитарный контроль на границе и карантин (для приезжающих в страну)", - сказал он.

Также не возобновится международное воздушное и железнодорожное сообщение, добавил премьер.
 
 
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Власти Польши решили продлить до 26 апреля действие решения о закрытии границ страны. Об этом заявил 9 апреля на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш...
 
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