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Польша оставила границы закрытыми до конца апреля
Источник материала: Партизан
Власти Польши решили продлить до 26 апреля действие решения о закрытии границ страны. Об этом заявил 9 апреля на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет
"Мы сохраняем закрытие границ, санитарный контроль на границе и карантин (для приезжающих в страну)", - сказал он.
Также не возобновится международное воздушное и железнодорожное сообщение, добавил премьер.
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Власти Польши решили продлить до 26 апреля действие решения о закрытии границ страны. Об этом заявил 9 апреля на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш...
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