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Экономист предлагает остановить предприятия, чтобы сберечь ЗВР и удержать курс рубля
Источник материала: Партизан
Золотовалютные резервы Беларуси в марте сократились на 1 млрд долларов. Из них на выплаты по кредитам ушло чуть более 200 млн долларов, а остальное Нацбанк продал на бирже. Почему Нацбанк продал так много валюты и можно ли восстановить золотовалютные резервы в апреле?
На эти вопросы
По словам эксперта, Нацбанк в марте продал около 800 млн долларов, чтобы поддержать курс рубля. Ожидать восстановления ЗВР в апреле можно, только если резко снизится импорт.
— Традиционно у нас улучшается платежный баланс, когда снижается импорт. Если промышленные предприятия приостановят деятельность, то мы не будем тратить валюту на комплектующие и прочее, — сказал Михаил Чепиков.
Тревожные примеры уже имеются, считает экономист. Например, БелАз сейчас сократил поставки в 3 раза, у него нет выручки, не за что покупать комплектующие. Государство видит выход в том, чтобы дать валютный кредит.
— Но если таким образом пытаться сохранять производства по всей стране на фоне снижения экспорта в условиях пандемии, то мы неизбежно попадем в ситуацию нехватки валюты, — предупредил эксперт.
По его оценке, экспорт сегодня может расти только по продовольственной позиции. В развивающихся странах назревает кризис продовольствия, поэтому их поставки фруктов и овощей в Европу снизятся. Для Беларуси это повод заявить о себе.
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Золотовалютные резервы Беларуси в марте сократились на 1 млрд долларов. Из них на выплаты по кредитам ушло чуть более 200 млн долларов, а остальное Нацбанк продал на...
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