Экономист предлагает остановить предприятия, чтобы сберечь ЗВР и удержать курс рубля

Office Life ответил старший преподаватель экономического факультета БГЭУ Михаил Чепиков. На эти вопросыответил старший преподаватель экономического факультета БГЭУ





По словам эксперта, Нацбанк в марте продал около 800 млн долларов, чтобы поддержать курс рубля. Ожидать восстановления ЗВР в апреле можно, только если резко снизится импорт.





— Традиционно у нас улучшается платежный баланс, когда снижается импорт. Если промышленные предприятия приостановят деятельность, то мы не будем тратить валюту на комплектующие и прочее, — сказал Михаил Чепиков.





Тревожные примеры уже имеются, считает экономист. Например, БелАз сейчас сократил поставки в 3 раза, у него нет выручки, не за что покупать комплектующие. Государство видит выход в том, чтобы дать валютный кредит.





— Но если таким образом пытаться сохранять производства по всей стране на фоне снижения экспорта в условиях пандемии, то мы неизбежно попадем в ситуацию нехватки валюты, — предупредил эксперт.





По его оценке, экспорт сегодня может расти только по продовольственной позиции. В развивающихся странах назревает кризис продовольствия, поэтому их поставки фруктов и овощей в Европу снизятся. Для Беларуси это повод заявить о себе.