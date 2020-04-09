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Экономист предлагает остановить предприятия, чтобы сберечь ЗВР и удержать курс рубля

10.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Золотовалютные резервы Беларуси в марте сократились на 1 млрд долларов. Из них на выплаты по кредитам ушло чуть более 200 млн долларов, а остальное Нацбанк продал на бирже. Почему Нацбанк продал так много валюты и можно ли восстановить золотовалютные резервы в апреле?

На эти вопросы Office Life ответил старший преподаватель экономического факультета БГЭУ Михаил Чепиков.

По словам эксперта, Нацбанк в марте продал около 800 млн долларов, чтобы поддержать курс рубля. Ожидать восстановления ЗВР в апреле можно, только если резко снизится импорт.

— Традиционно у нас улучшается платежный баланс, когда снижается импорт. Если промышленные предприятия приостановят деятельность, то мы не будем тратить валюту на комплектующие и прочее, — сказал Михаил Чепиков.

Тревожные примеры уже имеются, считает экономист. Например, БелАз сейчас сократил поставки в 3 раза, у него нет выручки, не за что покупать комплектующие. Государство видит выход в том, чтобы дать валютный кредит.

— Но если таким образом пытаться сохранять производства по всей стране на фоне снижения экспорта в условиях пандемии, то мы неизбежно попадем в ситуацию нехватки валюты, — предупредил эксперт.

По его оценке, экспорт сегодня может расти только по продовольственной позиции. В развивающихся странах назревает кризис продовольствия, поэтому их поставки фруктов и овощей в Европу снизятся. Для Беларуси это повод заявить о себе.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси в марте сократились на 1 млрд долларов. Из них на выплаты по кредитам ушло чуть более 200 млн долларов, а остальное Нацбанк продал на...
 
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