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Карантинный пункт установили на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Как это работает

10.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На границе Беларуси и России появился санитарно-карантинный пункт, он работает круглосуточно и регистрирует въезжающий в нашу страну автотранспорт.

На пункте, который находится между деревней Заольша и границей, работают представители службы государственного санитарного надзора, транспортной инспекции и ГАИ, пишут "Народные новости Витебска".

По словам сотрудниц санэпидстанции, они работают здесь c 4 апреля. По задумке здесь должен регистрироваться весь автотранспорт, пересекающий границу Республики Беларусь, а также водители и пассажиры. Всех, кто намерен остаться в Беларуси должны анкетировать и предупреждать о необходимости двухнедельной изоляции.

На самом деле предварительно поток фильтруется сотрудниками Госавтоинспеции и часть транспорта пропускают без заезда на санитарно-карантинный пункт. По наблюдениям в большинстве своем пропускались авто с белорусскими номерами.

В руки службы государственного санитарного надзора и транспортной инспекции попадали в основном фуры, идущие транзитом. Здесь их предупреждали о том, что они должны покинуть страну в течение 24 часов, иначе будут оштрафованы. Также водителей информировали о точках питания и заправки, куда может заезжать транзитный автотранспорт.


В основном через белорусско-российскую границу сейчас движутся только большегрузы, но попадается и легковой автотранспорт. Как рассказали «ННВ» сотрудницы санэпидстанции, с утра и до вечера 8 апреля они оформили порядка 15 анкет на въезжающих в Беларусь. Их передадут в центры гигиены и эпидемиологии по месту жительства зарегистрированных людей.
 
Теги: Витебск
 
 
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На границе Беларуси и России появился санитарно-карантинный пункт, он работает круглосуточно и регистрирует въезжающий в нашу страну автотранспорт.
 
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