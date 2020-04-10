«На прием к Обаме попала случайно». Как белоруска ушла из банка и основала свой стартап

Источник материала: Tut.by

Елена Шкарубо — это пример женщины, которая «сделала себя сама». Она училась в БГЭУ, БГУ и Kingston London University, построила карьеру в банковской сфере, а в 2015 году запустила сервис MeetnGreеtMe — доступный персональный консьерж-сервис для международных путешественников, который предоставляется местными жителями. С февраля 2019-го Елена является директором европейского бизнес-инкубатора Demium Startups. 42.TUT.BY побеседовал с ней о том, как совмещать все и сразу и попасть на прием к Бараку Обаме.





Что такое Demium Startups?

Demium Startups — это бизнес-инкубатор, который c 2014 года работает в пяти городах Испании. За это время он доказал свою эффективность и потому в 2019 году решил открыть офисы в других городах Европы: Лиссабоне, Афинах, Варшаве, Киеве и Минске.

Именно в белорусской столице и появился первый международный офис: в начале февраля прошлого года он начал работать в партнерстве со стартап-хабом Imaguru. И его директором стала Елена Шкарубо — основательница туристического стартапа MeetnGreetMe.

По ее словам, за год, прошедший с запуска, у инкубатора было уже пять наборов. В конце марта планировался шестой, но команда Demium Startups, «как и все сознательные граждане», решила его перенести в связи с нежелательным массовым скоплением людей в одном месте, и сейчас взаимодействие со всеми командами происходит в онлайне.

Сегодня в инкубаторе уже есть несколько команд, в которые Demium выразил желание инвестировать. Одна — 3DMG (3D Model Generator), проект, который при помощи нейронных сетей генерирует 3D-модели для гейм-индустрии «по щелчку». Например, вам нужно создать город вместе с окружением. И вместо того чтобы тратить массу времени на поиски нужных вам объектов или же на их создание, вы просто заходите в приложение, задаете пару параметров и получаете готовую модель.

А вторая — Conversale.me — предлагает решение для кафе и ресторанов, а именно онлайн-заказ в мессенджерах. Пользователи пишут, что хотят заказать, сервис находит блюда по названиям или ингредиентам и позволяет оформить заказ через отправку геолокации. В следующий раз клиенту достаточно двух нажатий, чтобы заказать любимые блюда. Все подключенные рестораны автоматически попадают в маркетплейс и получают дополнительные заказы через этот канал. Например, команда Demium таким образом заказывает пиццу через Telegram.

— Специфика нашего инкубатора в том, что к нам идут не уже существующие стартапы, а люди, которые хотят что-либо создать и у которых есть компетенции в развитии бизнеса, маркетинге и/или разработке ПО, — поясняет Елена. — Когда они приходят в Demium, у них нет ни идеи, ни команды, и мы при помощи различных мероприятий объединяем их и помогаем познакомиться поближе. Затем с помощью нашего хакатона AllStartup и приглашенного жюри отбираем тех, кто проявил себя как настоящий предприниматель, и помогаем им в работе. Таким образом, участники в течение первых двух недель находят себе идею и команду и работают над своим проектом.





Но при этом, как говорит Елена, инкубатор не навязывает идеи.

— Он дает направления, в каких перспективнее двигаться, а затем мы вместе анализируем, что у команд получилось. — говорит она. — Если идея выглядит сомнительной или слишком маленький рынок, то участникам программы советуют подумать еще, и, как правило, команды находят решение.

Конечно, есть те, кто не доходит до конца шестимесячной инкубационной программы. Или же доходит, но решает не продолжать развивать свой стартап. Инкубатор фокусируется на командах, которые постоянно показывают прогресс и по завершении шестимесячной программы готовы продолжать работать над стартапом. Конечно, этой стадии достигают далеко не все из числа тех, кто когда-то подал заявку.

— Мой первый ментор — американка, серийный предприниматель — как-то сказала: «Если бы это было так легко, все бы занимались предпринимательством», — улыбается Елена.

«Я помогала адвокату из Чикаго, который ездит во все города, где показывают балет „Лебединое озеро“»

Елена знает, о чем говорит, так как уже несколько лет развивает собственный стартап MeetnGreеtMe.com — это платформа, которая предлагает услуги консьерж-сервиса как для туристов, так и бизнес-путешественников. С помощью этого сервиса путешественник может найти местного жителя, который говорит на его языке, и заказать у него различные услуги, например встретить в аэропорту, помочь с организацией мероприятий или подарить подарок на день рождения за тысячи километров. Сам же стартап зарабатывает на комиссии со сделок.

В ноябре 2014 года проект занял третье место на глобальном предпринимательском саммите в Марокко, в 2015 г. был представлен на престижном стартап-фестивале SXSW в Остине, Техас, а через год после запуска в 2017-м получил престижную награду от ООН — World Summit Award в категории «Путешествия и туризм».





Из-за пандемии сервис был вынужден поставить свою деятельность на паузу и задуматься о том, как можно трансформироваться в существующих условиях.

— Правда такова, что сейчас все в туристической индустрии (и не только) замерло, и когда начнется оживление, неизвестно, — признается Елена. — Думаю, это время многое переосмыслить, завершить, а затем начать сначала.

— Вы занимаетесь стартапом одна?

— У меня есть команда людей, с которыми мы достаточно давно работаем. Точно могу сказать, что моей личной энергии уже не хватало, так как нужно было растить другие стартапы в Demium и заниматься своим. Это сложно, но это осознанное решение, продиктованное создавшейся ситуацией.

В сообществе MeetnGreetMe около 4000 тысяч людей зарегистрировались как «консьержи» из более чем 500 городов. Однако одной регистрации недостаточно, еще необходимо пройти процедуру online-верификации и обучение.

— Конечно, мы не можем охватить рекламой все города мира, это и не надо, но мы смогли «засветиться» в международных СМИ, таких как Business Insider, the USA Today и так далее, создали ряд качественных блог-постов, что приводит к нам людей из абсолютно неожиданных мест, таких как Кардиния, Австралия или острова Теркс и Кайкос. И понятное дело, что мы не готовы приходить в города, где относительно малый спрос на наши услуги, — поясняет Елена. — У нас нет такого понятия, как активные платящие пользователи в силу специфики сервиса, но мы знаем клиентов, которые постоянно прибегают к нашим услугам.

Когда я еще выступала в качестве консьержа (на первых порах работы стартапа), то помогала в Минске адвокату из Чикаго, который ездит в разные города мира, где показывают балет «Лебединое озеро». Причем он обычно выкупает целый ряд, чтобы ему никто не мешал наслаждаться балетом. Знаю, что не так давно он воспользовался нашим сервисом в Кишиневе.

— Есть ли у вас выручка?

— У нас есть выручка, которая позволяет справляться с текущими расходами. Но ее недостаточно, чтобы проверять все свои гипотезы, расти и сделать то, что мы можем, исходя из накопившегося опыта. Все-таки три года тесного общения с клиентами, сообществом и партнерами просто так не проходят. Мы планировали поднимать инвестиции в этом году, были сделаны определенные наработки. У меня есть профиль инвестора, которого я бы хотела привлечь в свой стартап, но, к сожалению, в ближайшее время это не получится, так что адаптируемся и будем работать дальше.





— Есть ли разница между вызовами, что были у вас лет 5−6 назад, в начале вашего проекта, и тем, с чем приходится сейчас сталкиваться участникам инкубатора?

— Знаете, не так давно мы встречались с Настей Хоменковой (соосновательница стартап-хаба Imaguru в Минске. — Прим. TUT.BY) и вспоминали, что есть сейчас, чего не было в 2013-м, когда запустились Imaguru, или в 2015-м, когда мы начали работать над MeetnGreetMe, — отвечает Елена. — Во-первых, появился нетворкинг. То есть у нас теперь есть знакомые в разных странах мира, к которым мы можем обратиться за помощью и советом. Когда же мы начинали, то были одними из первых (или и вовсе первыми в Беларуси, если говорить про международный маркетплейс). Поэтому много вопросов приходилось решать самим, с нуля, особенно учитывая, что тогда я вернулась из Москвы в Минск и должна была все начинать заново. Причем, помню, когда мне удавалось решить некоторые вопросы, многие уважаемые люди просили поделиться информацией. Вот так мы и начинали дружить.

Построить карьеру в Москве, основать свой стартап и попасть на прием к президенту США

К своему стартапу Елена пришла после многих лет в банковской сфере, где она построила неплохую карьеру, но все же решила от нее отказаться ради собственного дела.

— Если честно, я никогда не мечтала о работе в банке: мне нравилась сфера туризма и гостеприимства. Но семья сказала мне что-то вроде «что ты, будешь ложками заниматься?» — и я изменила свое решение, — вспоминает она. — Когда я искала работу, то у меня было одно основное условие: чтобы работодатель отправлял людей в командировки за пределы Беларуси. И примерно через год после начала работы в моем первом банке у меня была поездка в Вену, которая изменила все.

Работать в международных проектах с международной командой, видеть их стиль лидерства было очень интересно. Например, для них не существовало глупых вопросов: если ты что-то спрашиваешь, то тебе через какое-то время присылают книгу на эту тему с мотивирующей подписью дарителя. Я как специалист формировалась именно в кругу таких людей.

Но затем наступил кризис 2008 года. Мои проекты были связаны с развитием кредитования недвижимости, их закрыли, и таким образом я впервые оказалась в IT. Правда, у меня не было цели туда попасть, скорее наоборот — убежать, настолько мне было неинтересно. Так что я продолжила работать в банковской сфере и переехала в Москву.

В Москве вначале пришлось тяжело: нужно было с нуля завоевывать свои позиции. К тому же в моей новой компании сама работа была устроена немного по-другому.

— В каком смысле?

— Я столкнулась с более узкой специализацией. В Беларуси в рамках почти такой же позиции перечень моих задач был намного шире и разнообразнее. Но когда я пыталась сделать тот же объем работы в Москве, мне говорили: «Зачем ты пытаешься лезть в чужую область?». Это было тяжело в эмоциональном плане.

В итоге я поняла, что если не найду для себя что-то помимо работы, то уеду. И тогда я решила воплотить давнюю мечту и получить степень MBA в Kingston London University.

Да, было очень сложно, порой я не спала из-за учебы, чтобы все успеть. Но мне было невероятно интересно, так как это было образование, выбранное именно мной, и мне нравились преподаваемые у нас дисциплины, сами преподаватели и их стиль. Это был мой первый «красный диплом» — я одна из немногих на нашем потоке, кто получил диплом MBA с отличием. Я гордилась и горжусь этим, и пригласила на вручение дипломов в резиденцию британского посла свою маму.





— Сколько себя помню, с четырех лет, мама всегда говорила мне, что у меня все получится, и своим примером показывала мне, как преодолевать трудности, которых в 90-х и начале 2000-х у нас было немало. Мои родители не были богатыми: мама работала на заводе, папа был строителем, специализировался на каминах из камня. Но они всегда поддерживали меня морально, — продолжает она.

— То есть это не история про «богатых родителей».

— Нет, в моей семье никогда не было много денег. Помню, лет в 19−20 мне нечем было заплатить за обучение в университете. Тогда я одолжила деньги у всех, у кого могла, и уехала в США по программе Work & Travel, совсем одна, на четыре месяца. Это было жестко, но я понимала, что если я этого не сделаю, то мне нечем будет платить за обучение и меня ожидает весьма сомнительное будущее.

— Но в итоге вы все же основали свой стартап и попали на прием к Бараку Обаме.

— Это произошло абсолютно случайно, — улыбается Елена. — Когда мой стартап занял третье место на глобальном предпринимательском саммите в Марокко, в качестве приза я получила поездку в Штаты. В процессе этого мероприятия в связи с моей победой у меня было много общения с высокопоставленными гостями, и, видимо, я попала в какие-то списки.

В итоге мне пришло официальное приглашение от Белого дома. Причем поначалу я думала его проигнорировать, так как мне пришлось бы в конце апреля вернуться домой, а затем в начале мая снова ехать в Штаты — а я уже устала.

Нужно понимать, что я банковский сотрудник, из корпоративного мира, и тут на меня свалилась вся эта новая стартап-культура — нетворкинги, митапы, смолл-толки. Я интроверт, который вынужден стать экстравертом. И честно говоря, это было очень тяжело.

Но моя американская подруга и ментор Лаура, с которой мы познакомились как раз в Марокко, сказала, что идти нужно обязательно. Помню, мы ехали в машине, и она резко ударила по тормозам и стала почти что кричать: «Ты ни в коем случае это не пропустишь! Ты знаешь, что там будет президент США? Как бы к нему ни относились, но это незабываемый опыт, ты будешь помнить это всю жизнь».

Сейчас я понимаю, почему она так сказала. Ты как будто попадаешь на другой уровень, на прием, куда приглашены всего лишь 48 предпринимателей со всего мира. Барак Обама тогда запускал SPARK инициативу по содействию развитию юношеского и женского предпринимательства. Он обратился к нам и сказал, что мы теперь все «амбассадоры». И если честно, я приняла это как свою личную миссию — помогать людям становиться предпринимателями.

На тот прием также были приглашены известные предприниматели и инвесторы, например Брайан Чески, основатель Airbnb, а также Марк Кьюбан, Дэймонд Джон и Барбара Коркоран из Shark Tank (американское ТB-шоу, на котором начинающие предприниматели питчат свои идеи инвесторам. — Прим. TUT.BY). И с ними мне удалось пообщаться лично.

— Это знакомство помогло с бизнесом?

— Стала ли Барбара Коркоран нашим инвестором? Конечно же нет, у нас тогда вообще ничего, кроме лендинг-пейджа, не было. Слишком примитивное MVP, — улыбается Елена. Но Барбара Коркоран и Марк Кьюбан на той встрече преподали мне важные бизнес-уроки. И это мне и сейчас очень сильно помогает.





Елена продолжает помогать другим начинать собственное дело — не только при помощи бизнес-инкубатора, но выступая на различных конференциях.

— Я не ставлю перед собой цель любым способом куда-либо попасть, но если приглашают, я открыта этим предложениям. Так, недавно я выступала на проекте «Я сама» и на дискуссии «Женщины в ИТ». Посещение всех этих мероприятий навело меня на мысль: я создаю свой авторский тренинг по публичным выступлениям с учетом опыта, практик, обучений.

— Как вы думаете, есть ли сексизм в IT?

— Мне тяжело рассуждать на эту тему, поскольку я СЕО собственного стартапа, которая уже прошла через такого рода убеждения и стереотипы. На мой взгляд, если девушка хочет расти по карьерной лестнице либо создать свое дело, то единственное, что ее сдерживает, находится у нее в голове.

Судя по моим знакомым, многие, наоборот, рады, когда в команду приходят девушки. Потому что работать в разнополых командах всегда интереснее.

Другой вопрос, как много девушек в нашем обществе хотят быть разработчицами или запускать свой бизнес с нуля. Возможно, это вопрос однажды себя изживет, потому что станет появляться все больше и больше такого рода примеров. И мы привыкнем к женщинам в IT, так же, как привыкли к женщинам за рулем.