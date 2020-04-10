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«Славия-Мозырь» в домашней встрече победила БАТЭ в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси — 1:0

10.04.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Как и ранее в чемпионате, мозыряне выиграли борисовчан. На этот раз со счетом 1:0. Хозяева поля открыли счет на 10-й минуте, когда с подачи Александра Котлярова гол забил защитник Юрий Пантя.



Напомним, что и встреча этих команд в чемпионате Беларуси обернулась поражением для борисовчан. Команда уступила мозырской «Славии» со счетом 1:2.


К слову, все участники полуфинала уже владели вторым по значимости клубным трофеем Беларуси. Трижды Кубок был у брестского «Динамо», БАТЭ и «Шахтера». «Славия» является двукратным обладателем трофея. «Шахтер» — действующий обладатель Кубка.

Ответная встреча пройдет на "Борисов-Арене" 29 апреля, начало — в 20.00.



Фото: https://vk.com/fcslaviaby
Футбольный клуб "Славия-Мозырь".
 
 
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8 апреля на мозырском стадионе прошел первый полуфинальный матч Кубка Беларуси.далее...
 
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