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«Славия-Мозырь» в домашней встрече победила БАТЭ в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси — 1:0
Источник материала: Mlife
Как и ранее в чемпионате, мозыряне выиграли борисовчан. На этот раз со счетом 1:0. Хозяева поля открыли счет на 10-й минуте, когда с подачи Александра Котлярова гол забил защитник Юрий Пантя.
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Напомним, что и встреча этих команд в чемпионате Беларуси обернулась поражением для борисовчан. Команда уступила мозырской «Славии» со счетом 1:2.
К слову, все участники полуфинала уже владели вторым по значимости клубным трофеем Беларуси. Трижды Кубок был у брестского «Динамо», БАТЭ и «Шахтера». «Славия» является двукратным обладателем трофея. «Шахтер» — действующий обладатель Кубка.
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Ответная встреча пройдет на "Борисов-Арене" 29 апреля, начало — в 20.00.
Фото:
Футбольный клуб "Славия-Мозырь".
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8 апреля на мозырском стадионе прошел первый полуфинальный матч Кубка Беларуси.далее...
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