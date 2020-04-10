ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси в 2020 году планируют разработать 23 госстандарта на экологически безопасную упаковку

10.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси в этом году планируют разработать 23 государственных стандарта на экологически безопасную упаковку. Это предусмотрено изменением, утвержденным к Плану государственной стандартизации на 2020 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В Беларуси в 2020 году планируют разработать 23 госстандарта на экологически безопасную упаковку
Фото 24smi.org

В соответствии с документом, дополнительно предусматриваются работы по 50 темам. Из них 23 касаются подготовки государственных стандартов по требованиям к экологически безопасной, в том числе биоразлагаемой, упаковке и методам ее испытаний. В процессе будут учитываться международные и европейские документы. Разработка и принятие этих стандартов позволит обеспечить современную нормативно-техническую базу для поэтапного перехода к использованию экологически безопасных видов упаковки.

Также будут подготовлены либо обновлены государственные стандарты в области информационных технологий, нефтепродуктов, обеспечения единства измерений, сертификации систем лесоуправления и лесопользования, госстандарты на протезно-ортопедические изделия.

«Цифровые технологии все активнее проникают в различные сферы деятельности, в том числе и риелторские услуги. В связи с этим запланирована разработка государственного стандарта, который установит требования к взаимодействию риелторских организаций с инфраструктурой электронного правительства», — анонсировали в пресс-службе.

Правильному внедрению стандартов по устойчивому лесоуправлению и сокращению финансовых затрат мелких и средних лесохозяйственных предприятий на самостоятельное проведение лесной сертификации будет способствовать разработка государственного стандарта, гармонизированного с международными требованиями PEFC ST 1002:2018 «Групповая сертификация лесоуправления. Требования». Еще один стандарт в этой сфере установит требования к органам по сертификации лесной продукции по происхождению в соответствии с международным стандартом PEFC.

На повышение качества и безопасности услуг на железнодорожном транспорте направлен пересмотр СТБ 1493-2004.

Будет также подготовлено изменение №4 к техническому регламенту Таможенного союза на пищевую продукцию в отношении ее маркировки. Предполагается установить критерии, которые позволят исключить введение потребителя в заблуждение о качестве пищевой продукции, например, сортности, группе, категории и т.д. Также планируют сделать обязательным указание в составе продукции применяемого при ее изготовлении вида растительных масел.

Кроме этого, откорректированы 27 тем, включенных в план. Ознакомиться с изменением №1 к Плану государственной стандартизации Республики Беларусь на 2020 год можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в этом году планируют разработать 23 государственных стандарта на экологически безопасную упаковку. Это предусмотрено изменением,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы не бабахнули по голове людям». Президент - про электроэнергию после запуска в АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика