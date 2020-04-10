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Специалисты призывают не срывать первоцветы. За что может грозить штраф?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В лесах Минской области зацвели первоцветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Однако специалисты призывают не покупать их и тем более не срывать.
Многие из растений занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Среди них – прострел луговой, фиалка травянистая, черемша. Срывая цветы, семена не закладываются для новых поколений. А вокруг больших городов ранних растений становится все меньше.
Наталья Кудырко, заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
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Новости Беларуси. В лесах Минской области зацвели первоцветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Однако специалисты призывают не покупать их и тем более не...
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