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Специалисты призывают не срывать первоцветы. За что может грозить штраф?

10.04.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В лесах Минской области зацвели первоцветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Однако специалисты призывают не покупать их и тем более не срывать.

Специалисты призывают не срывать первоцветы. За что может грозить штраф?

Многие из растений занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Среди них – прострел луговой, фиалка травянистая, черемша. Срывая цветы, семена не закладываются для новых поколений. А вокруг больших городов ранних растений становится все меньше.

Специалисты призывают не срывать первоцветы. За что может грозить штраф?

Наталья Кудырко, заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Период цветения первоцветов, к сожалению, не настолько долгий, и растениям надо успеть накопить питательные вещества к следующему году. Поэтому территориальные органы Минприроды призывают граждан, чтобы они растения культивировали у себя на приусадебных участках.

Специалисты призывают не срывать первоцветы. За что может грозить штраф?


Напоминаем, что за самовольный сбор краснокнижных растений грозит штраф от полутысячи рублей.

Люди в материале: Наталья Кудырко

 
 
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Новости Беларуси. В лесах Минской области зацвели первоцветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Однако специалисты призывают не покупать их и тем более не...
 
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