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Пила воду из рва, где лежали мёртвые. Узница концлагеря поделилась историей жизни

10.04.2020 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне 75-летия Победы большое внимание – ветеранам, а также узникам Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их, кстати, в Минской области 1400 человек.

Пила воду из рва, где лежали мёртвые. Узница концлагеря поделилась историей жизни

Екатерина Лихошапко познакомилась с одной из тех, чье детство было опалено войной.

Пила воду из рва, где лежали мёртвые. Узница концлагеря поделилась историей жизни

Женщина в ожидании любимых внуков, которые планируют приехать к ней на Пасху. Анне Петровне 85. Бодрый шаг, улыбка на лице. На первый взгляд не скажешь, какой ужас она пережила в детстве. В 8-летнем возрасте она вместе с матерью и младшим братом попала в концлагерь «Озаричи». Сколько там была? Детская память стерла все плохое. Женщина вспоминает: чтобы утолить жажду, приходилось пить воду из одного рва, где лежали мертвые люди. Так Анна Петровна заболела сыпным тифом, но ей определенно было бороться и жить дальше.

Подробности смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Екатерина Лихошапко

 
 
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Новости Беларуси. Накануне 75-летия Победы большое внимание – ветеранам, а также узникам Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их,...
 
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