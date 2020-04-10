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В случае необоснованного роста цен Комитет госконтроля примет жёсткие меры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В случае необоснованного роста цен на товары повышенного спроса – в первую очередь отечественного производства – Комитет госконтроля примет жесткие меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 10 апреля заявили по итогам специального заседания коллегии контрольного ведомства.
В начале апреля КГК изучил цены на потребительском рынке страны. Налицо многократные факты значительного увеличения отпускных цен импортерами на имбирь, лимоны и яблоки, а также факты превышения предельных надбавок, установленных МАРТ, на социально значимые товары. На горячую линию ведомства поступило около 200 звонков граждан, которые также отметили существенное повышение цен на популярные фрукты и овощи.
Александр Москович, заместитель начальника управления потребительского рынка Комитета госконтроля Беларуси:
Как отреагировали торговые сети на новые требования, Комитет госконтроля сообщит в ближайшие дни. Мониторинг продолжится.
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Новости Беларуси. В случае необоснованного роста цен на товары повышенного спроса – в первую очередь отечественного производства – Комитет госконтроля примет...
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