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Исполкомы проводят прямые телефонные линии

11.04.2020 08:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исполкомы проводят прямые телефонные линии

Ремонт дорог, расписание транспорта и работа автолавок – самое время решить актуальные для дачного сезона проблемы.  

Любые насущные вопросы сегодня готовы выслушать представители власти. Прямые линии пройдут с 9 утра до полудня в исполкомах по всей стране. Каждое обращение и предложение берут на контроль. Разобраться обещают в течение месяца, хотя, как показывает практика, многие вопросы удаётся уладить и в более короткий срок. 

 

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Ремонт дорог, расписание транспорта и работа автолавок – самое время решить актуальные для дачного сезона проблемы.   Любые насущные вопросы сегодня готовы...
 
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