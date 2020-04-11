Исполкомы проводят прямые телефонные линии

Источник материала: ОНТ

Ремонт дорог, расписание транспорта и работа автолавок – самое время решить актуальные для дачного сезона проблемы.

Любые насущные вопросы сегодня готовы выслушать представители власти. Прямые линии пройдут с 9 утра до полудня в исполкомах по всей стране. Каждое обращение и предложение берут на контроль. Разобраться обещают в течение месяца, хотя, как показывает практика, многие вопросы удаётся уладить и в более короткий срок.

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