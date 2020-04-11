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На перекрёстке улицы Катин Бор и трассы М1 вчера произошло серьёзное ДТП, пострадали дети
11.04.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 10 апреля 2020 года вечером в Бресте 71-летний водитель «Форда» двигался по улице Катин Бор и при пересечении с автодорогой М1 «Минское шоссе» не уступил дорогу и столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 40-летнего брестчанина, который ехал по главной дороге.
В результате ДТП травмы получили два пассажира «Фольксвагена» (11-летняя девочка и 63-летняя женщина), а также 8-летний пассажир «Форда» - они госпитализированы. Оба водителя были трезвы.
Благодаря тому, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах, тяжёлых травм никто не получил.
На месте происшествия работали медики и сотрудники
Уважаемые водители! На перекрестках неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения
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Вчера, 10 апреля 2020 года вечером в Бресте 71-летний водитель «Форда» двигался по улице Катин Бор и при пересечении с автодорогой М1 «Минское шоссе» не уступил...
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