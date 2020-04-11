На перекрёстке улицы Катин Бор и трассы М1 вчера произошло серьёзное ДТП, пострадали дети

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 10 апреля 2020 года вечером в Бресте 71-летний водитель «Форда» двигался по улице Катин Бор и при пересечении с автодорогой М1 «Минское шоссе» не уступил дорогу и столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 40-летнего брестчанина, который ехал по главной дороге.





В результате ДТП травмы получили два пассажира «Фольксвагена» (11-летняя девочка и 63-летняя женщина), а также 8-летний пассажир «Форда» - они госпитализированы. Оба водителя были трезвы.





Благодаря тому, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах, тяжёлых травм никто не получил.





На месте происшествия работали медики и сотрудники ГАИ .

Уважаемые водители! На перекрестках неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения