Аллея довольно крупных акаций появилась в Городском саду Бреста. Как такое возможно?

Источник материала: Виртуальный Брест

Посещать Городской сад в Бресте интересно. Идёшь иногда, и не понимаешь - погодите, так ведь тут совсем недавно этого ещё не было. Но когда вопрос касается относительно больших деревьев, вообще ничего непонятно. Вроде их не было, а вроде бы вот они, стоят.





Оказалось, аллею акаций действительно высадили недавно. Их вырастили отдельно, а затем подарили городу. Помните этот случай?





Кто расщедрился на этот раз, нам в ЖКХ упорно не говорили, но по своим каналам удалось выяснить, что речь идёт о Санте. Красиво и достойно. Пример Савушкина с его аллеей красных дубов оказался в хорошем смысле заразителен.





Вообще в городе много где высадили деревья, но есть проблема - давно не было дождя, и нужно поливать их. Если у вас есть такая возможность, возьмите ведро воды, и выйдите в свой двор, там наверняка найдётся деревце, которому именно сейчас, весной, не хватает влаги для "старта".