В Бресте столкнулись Ford и VW: пострадали три человека, в том числе двое детей

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 10 апреля в Бресте, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Предварительно установлено, что 71-летний водитель Ford ехал по улице Катин Бор и не уступил дорогу Volkswagen под управлением 40-летнего мужчины, который ехал по трассе М1.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 8-летний пассажир Ford, а также 63-летняя и 11-летняя пассажирки Volkswagen. Их госпитализировали.





Известно, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах, поэтому тяжелых травм никто не получил.