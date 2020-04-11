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В Бресте столкнулись Ford и VW: пострадали три человека, в том числе двое детей

11.04.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 10 апреля в Бресте, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Предварительно установлено, что 71-летний водитель Ford ехал по улице Катин Бор и не уступил дорогу Volkswagen под управлением 40-летнего мужчины, который ехал по трассе М1.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 8-летний пассажир Ford, а также 63-летняя и 11-летняя пассажирки Volkswagen. Их госпитализировали.


Известно, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах, поэтому тяжелых травм никто не получил.

 
Теги: Брест
 
 
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Известно, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах, поэтому тяжелых травм никто не получил.
 
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