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В Бресте столкнулись Ford и VW: пострадали три человека, в том числе двое детей
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 10 апреля в Бресте,
Предварительно установлено, что 71-летний водитель Ford ехал по улице Катин Бор и не уступил дорогу Volkswagen под управлением 40-летнего мужчины, который ехал по трассе М1.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 8-летний пассажир Ford, а также 63-летняя и 11-летняя пассажирки Volkswagen. Их госпитализировали.
Известно, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах, поэтому тяжелых травм никто не получил.
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Известно, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах, поэтому тяжелых травм никто не получил.
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