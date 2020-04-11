Вернет владельца в прошлое: представлен «ностальгический» Caterham Super Seven 1600

Источник материала: Tut.by

Модельный ряд британской Caterham — это фактически одна машина: спорткар Seven, являющийся наследником маленького и юркого Lotus Seven, права на который компания выкупила еще в начале 70-х гг. прошлого века. В нынешней гамме Caterham есть целая россыпь модификаций «семерки», которые и без того умело передают атмосферу «ретро», но периодически фирма балует клиентов особенно ностальгическими версиями родстера с еще большим числом штрихов «под старину».





Таков и новый Super Seven 1600, который можно заказать в одном из восьми «винтажных» цветов кузова. Особый шарм машине придают навесные элементы (длинные передние крылья и небольшие круглые фонари), расположенная сзади площадка под запаску, оригинальные 14-дюймовые колеса и декор как у британских спорткаров семидесятых, подчеркивают в Caterham.









В салоне, целиком отделанного кожей — ретро-руль с деревянным ободом и приборы с хромированными ободками. Под длинным капотом скрывается атмосферный двигатель Ford Sigma объемом 1,6 л, развивающий 135 л.с. и 165 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 5-ступенчатой «механикой» и до 100 км/ч разгоняет родстер массой 565 кг примерно за 5 секунд (максимальная скорость — 196 км/ч). За доплату доступен самоблокирующийся дифференциал.





В Великобритании цены на Super Seven 1600 начинаются от 33 495 фунтов, причем это будет машина-конструктор для самостоятельной сборки. За уже готовый родстер придется добавить еще 2395 фунтов.