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В Беларусь в апреле поставят нефть из Норвегии и Азербайджана

11.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн "Белнефтехим" в апреле ожидает поставки танкеров с азербайджанской и норвежской нефтью. Об этом 10 апреля сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Так, 11 апреля должен прибыть танкер в порт Южный с 85 тыс. тонн нефти из Азербайджана. А к середине апреля в Клайпеду прибудет танкер с норвежской нефтью – также с 85 тыс. тонн, передает БелТА.

На апрель также контрактуются поставки нефти из России.


Как сообщал Телеграф, президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля на совещании о поставках нефти поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. По его словам, такой запас должен позволить не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы.

В связи с этим глава государства поставил перед представителями правительства и руководителями регионов вопрос о наличии мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов и как их можно нарастить.
 
 
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Концерн "Белнефтехим" в апреле ожидает поставки танкеров с азербайджанской и норвежской нефтью. Об этом 10 апреля сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр...
 
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