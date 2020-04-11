В Беларусь в апреле поставят нефть из Норвегии и Азербайджана

Так, 11 апреля должен прибыть танкер в порт Южный с 85 тыс. тонн нефти из Азербайджана. А к середине апреля в Клайпеду прибудет танкер с норвежской нефтью – также с 85 тыс. тонн, передает БелТА.





На апрель также контрактуются поставки нефти из России.









сообщал Телеграф, президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля на совещании о поставках нефти поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. По его словам, такой запас должен позволить не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы. КакТелеграф, президент Беларуси7 апреля на совещании о поставках нефти поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. По его словам, такой запас должен позволить не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы.





В связи с этим глава государства поставил перед представителями правительства и руководителями регионов вопрос о наличии мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов и как их можно нарастить.