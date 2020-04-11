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В Беларусь в апреле поставят нефть из Норвегии и Азербайджана
Источник материала: Партизан
Концерн "Белнефтехим" в апреле ожидает поставки танкеров с азербайджанской и норвежской нефтью. Об этом 10 апреля сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.
Так, 11 апреля должен прибыть танкер в порт Южный с 85 тыс. тонн нефти из Азербайджана. А к середине апреля в Клайпеду прибудет танкер с норвежской нефтью – также с 85 тыс. тонн, передает БелТА.
На апрель также контрактуются поставки нефти из России.
Как
В связи с этим глава государства поставил перед представителями правительства и руководителями регионов вопрос о наличии мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов и как их можно нарастить.
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Концерн "Белнефтехим" в апреле ожидает поставки танкеров с азербайджанской и норвежской нефтью. Об этом 10 апреля сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр...
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