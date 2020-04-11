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Кладбищенского вора смогли вычислить по двум отпечаткам обуви, оставленных на месте преступления

11.04.2020 16:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кладбищенского вора смогли вычислить по двум отпечаткам обуви, оставленных на месте преступления

СЛЕДЫ НА ПОГОСТЕ. Быхов. Кто-то украл с городского кладбища ограды и декоративные цепи. На месте преступления были обнаружены два следа обуви. Отпечатки с высокой долей вероятности могли принадлежать алчному вандалу. 

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Теги: Новости
 
 
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СЛЕДЫ НА ПОГОСТЕ. Быхов. Кто-то украл с городского кладбища ограды и декоративные цепи. На месте преступления были обнаружены два следа обуви. Отпечатки с высокой...
 
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