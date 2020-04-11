Стартовал четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Сегодня поклонники футбола следят за событиями четвёртого тура в чемпионате Беларуси. Завершился матч между «Слуцком» и «Витебском». Итоговый счёт – 1:1.

А начался тура в Гродно, где «Неман» принимал бобруйскую «Белшину». В конце первого тайма счёт открыл нападающий хозяев Гегам Кадимян. А на 58-й минуте форвард «Белшины» Леонид Ковель сравнял цифры на табло. Итоговый счёт – 1:1. Таким образом, бобруйчане набрали первое очко и по-прежнему замыкают турнирную таблицу. «Неман» занимает восьмое место.

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