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Стартовал четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Сегодня поклонники футбола следят за событиями четвёртого тура в чемпионате Беларуси. Завершился матч между «Слуцком» и «Витебском». Итоговый счёт – 1:1.
А начался тура в Гродно, где «Неман» принимал бобруйскую «Белшину». В конце первого тайма счёт открыл нападающий хозяев Гегам Кадимян. А на 58-й минуте форвард «Белшины» Леонид Ковель сравнял цифры на табло. Итоговый счёт – 1:1. Таким образом, бобруйчане набрали первое очко и по-прежнему замыкают турнирную таблицу. «Неман» занимает восьмое место.
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Сегодня поклонники футбола следят за событиями четвёртого тура в чемпионате Беларуси. Завершился матч между «Слуцком» и «Витебском». Итоговый счёт – 1:1. А начался...
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