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Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

11.04.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В понедельник Беларусь окажется под влиянием очень тёплых воздушных масс, рассказали в программе «Плюс-минус». А к середине недели страна будет, в основном, находиться в области повышенного атмосферного давления. Лишь днём по северу скажется влияние атмосферного фронта с Балтийского моря.

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета:
На предстоящей рабочей неделе погода будет неустойчивой. В понедельник в дневные часы температура воздуха поднимется от +12 на северо-западе до +23 на юго-востоке страны. Во второй половине дня через территорию нашей страны будет проходить атмосферный фронт, который проявит себя дождями, сильным порывистым ветром, в отдельных районах не исключены грозы и град. Во вторник и в среду ожидается похолодание, которое принесут холодные воздушные массы, поступающие с северных широт. Осадки будут идти, в основном, в виде мокрого снега. Ночью ещё будет подмораживать до -3. В отдельные ночи не исключено понижение температуры до -6. Днём температура воздуха будет от +4 до +11. И лишь к концу рабочей недели умеренное тепло сформирует западный антициклон.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю
​​​​​​

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю
​​​​​​

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Марина Грицкевич

 
 
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В понедельник Беларусь окажется под влиянием очень тёплых воздушных масс, рассказали в программе «Плюс-минус». А к середине недели страна будет, в основном,...
 
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