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Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В понедельник Беларусь окажется под влиянием очень тёплых воздушных масс, рассказали в программе
Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В понедельник Беларусь окажется под влиянием очень тёплых воздушных масс, рассказали в программе «Плюс-минус». А к середине недели страна будет, в основном,...
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