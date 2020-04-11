В Волковысском районе на ж/д переезде поезд столкнулся с «Фольксвагеном»: водитель авто погиб

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 11 апреля, около 14:00 в Волковыском районе на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом выехал автомобиль «Фольксваген». Машинист не cмог предотвратить столкновение: удар пришелся в правую переднюю часть легковушки.



В результате столкновения водитель автомобиля получил тяжелые травмы, по дороге в больницу он скончался. Его 26-летняя жена и 2-летняя дочь, находившиеся на заднем пассажирском сидении, практически не пострадали. Также нет пострадавших и среди пассажиров пригородного поезда.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На данный момент известно, что в момент движения поезда на ж/д переезде работала свето-звуковая сигнализация, сообщает Телеграм-канал МВД.







