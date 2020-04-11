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Лунный календарь с 13 по 19 апреля. Пора садить огород

11.04.2020 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь с 13 по 19 апреля. Пора садить огород

Апрель – месяц, в котором садоводам предстоит немало хлопот. 13 числа можно посадить многолетние и клубневые цветы. В этот же день можно посадить ранний картофель. 17-го – сейте на рассаду семена капусты и тыквенных. 19-го – следует высадить в теплицу крепкую рассаду.

13 апреля, в понедельник, направьте все силы на достижение поставленной цели. В этот день можно смело начинать новые дела и принимать важные решения. 15-го – уделите внимание родственникам. 18-го – прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Достаточно сильная магнитная буря ожидается 18 апреля. Постарайтесь избегать стрессов и ограничьте физические нагрузки.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ!   



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Теги: Новости
 
 
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Апрель – месяц, в котором садоводам предстоит немало хлопот. 13 числа можно посадить многолетние и клубневые цветы. В этот же день можно посадить ранний картофель....
 
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