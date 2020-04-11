Лунный календарь с 13 по 19 апреля. Пора садить огород

Источник материала: ОНТ

Апрель – месяц, в котором садоводам предстоит немало хлопот. 13 числа можно посадить многолетние и клубневые цветы. В этот же день можно посадить ранний картофель. 17-го – сейте на рассаду семена капусты и тыквенных. 19-го – следует высадить в теплицу крепкую рассаду.

13 апреля, в понедельник, направьте все силы на достижение поставленной цели. В этот день можно смело начинать новые дела и принимать важные решения. 15-го – уделите внимание родственникам. 18-го – прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Достаточно сильная магнитная буря ожидается 18 апреля. Постарайтесь избегать стрессов и ограничьте физические нагрузки.

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