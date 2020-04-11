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В Москве +12, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 апреля
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, +12. На градус меньше прогнозируют в Мадриде, рассказали в программе
В Вене ожидается +19 и малооблачно. На два пункта меньше в Риме. Ясно и +13 будет в Анкаре.
Переменная облачность и +17 ожидаются в Афинах. На два градуса прохладнее в Софии. Тот же расклад в Вильнюсе, но с дождями.
В Риге обещают всего +3 и мокрый снег. В Киеве в начале недели прогнозируют тёплую и комфортную погоду, +17.
На два пункта теплее в Варшаве, зато дожди с грозами. В Москве обещают осадки и +12
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В Париже синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, +12. На градус меньше прогнозируют в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ожидается +19 и...
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