Температурные качели: погода на неделю с 13 по 19 апреля. Точный прогноз

Источник материала: ОНТ

Температурные качели. Под таким девизом прошла вся нынешняя неделя. Настоящее весеннее тепло сменялось холодом, а температура воздуха, совершая скачки на 10 градусов, как будто не знала, на чем ей остановиться. И все-таки во второй половине недели теплая погода ушла в южные широты - ее вытеснил северный холодный атмосферный фронт.

Очень похожая погода ждет нас и на следующей неделе. Активные атмосферные фронты с северо-запада Европы принесут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы будет сгущаться слабый туман. В понедельник, в ночные часы температура понизится от нуля до минус 6°C. Днем столбики термометров резко устремятся вверх: ожидается 12 – 17 градусов выше нуля, по юго-западу страны до плюс 19 °C. Далее вновь похолодает: под утро воздух остынет до минус 2 - плюс 3 градусов, в дневные часы всего плюс 5 -10 градусов, по юго-западу до 12 °C.

Во второй половине недели власть над погодой возьмет поле повышенного атмосферного давления, которое сформируется над центральной Европой и по его периферии будет поступать умеренно-теплая, влажная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут кратковременные осадки различной интенсивности.

Каких ещё сюрпризов ждать от небесной канцелярии на неделе, смотрите в прогнозе погоды от Дмитрия Рябова в программе «Метеогид» на ОНТ:





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