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Температурные качели: погода на неделю с 13 по 19 апреля. Точный прогноз

11.04.2020 19:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Температурные качели: погода на неделю с 13 по 19 апреля. Точный прогноз

Температурные качели. Под таким девизом прошла вся нынешняя неделя. Настоящее весеннее тепло сменялось холодом, а температура воздуха, совершая скачки на 10 градусов, как будто не знала, на чем ей остановиться. И все-таки во второй половине недели теплая погода ушла в южные широты - ее вытеснил северный холодный атмосферный фронт.

Очень похожая погода ждет нас и на следующей неделе. Активные атмосферные фронты с северо-запада Европы принесут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы будет сгущаться слабый туман. В понедельник, в ночные часы температура понизится от нуля до минус 6°C. Днем столбики термометров резко устремятся вверх: ожидается  12  – 17  градусов выше нуля, по юго-западу страны до плюс 19 °C. Далее вновь похолодает: под утро воздух остынет до минус 2 - плюс 3 градусов, в дневные часы всего плюс  5 -10 градусов, по юго-западу до 12 °C.

Во второй половине недели власть над погодой возьмет поле повышенного атмосферного давления, которое сформируется над центральной Европой и по его периферии будет поступать умеренно-теплая, влажная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут кратковременные осадки различной интенсивности. 

Каких ещё сюрпризов ждать от небесной канцелярии на неделе, смотрите в прогнозе погоды от Дмитрия Рябова в программе «Метеогид» на ОНТ:  


Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

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Теги: Новости
 
 
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Температурные качели. Под таким девизом прошла вся нынешняя неделя. Настоящее весеннее тепло сменялось холодом, а температура воздуха, совершая скачки на 10...
 
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