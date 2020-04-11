ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в областных центрах Беларуси с 13 по 19 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

11.04.2020 19:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 13 по 19 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

То холодно, то жарко. В первой половине недели температурные скачки от минуса в плюс продолжаться. Более того, ненадолго может вернуться и зима: активные атмосферные фронты с северо-запада Европы принесут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во второй половине недели власть над погодой возьмет поле повышенного атмосферного давления, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут кратковременные осадки различной интенсивности. Под утро будет сгущаться непродолжительный слабый туман, ухудшающий видимость до километра.

Какой  будет погода в областных центрах Беларуси на неделе с 13 по 19 апреля – смотрите в программе «Метеогид»! 



Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То холодно, то жарко. В первой половине недели температурные скачки от минуса в плюс продолжаться. Более того, ненадолго может вернуться и зима: активные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лунный календарь с 13 по 19 апреля. Пора садить огород
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика