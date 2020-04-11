Погода в областных центрах Беларуси с 13 по 19 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

То холодно, то жарко. В первой половине недели температурные скачки от минуса в плюс продолжаться. Более того, ненадолго может вернуться и зима: активные атмосферные фронты с северо-запада Европы принесут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во второй половине недели власть над погодой возьмет поле повышенного атмосферного давления, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут кратковременные осадки различной интенсивности. Под утро будет сгущаться непродолжительный слабый туман, ухудшающий видимость до километра.

Какой будет погода в областных центрах Беларуси на неделе с 13 по 19 апреля – смотрите в программе «Метеогид»!









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